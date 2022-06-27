Удар ракетою по ТЦ у Кременчуку: з'явилися кадри зсередини будівлі після прильоту

На момент потрапляння снаряда в ТЦ було багато людей. На відео, яке зняли свідки події, можна розглянути наслідки вибуху — розбиті вітрини та пожежу.

Очевидці ракетного удару по торговому центру в Кременчуку Полтавської області надали відео, яке було знято всередині приміщення після влучення снаряда.

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На кадрах, знятих очевидцями події, видно розбите скло й уламки вітрин. Усе приміщення ТЦ у диму, оскільки від потрапляння снаряда воно спалахнуло.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова раніше повідомляла, що проліт був по торговому центру "Амстор", але пізніше видалила пост. Мер Кременчука Віталій Малецький казав, що окупанти вдарили по людному місцю.

Російські пропагандисти вже заговорили про "інсценування, подібне до того, що було в Бучі". За їхніми словами, ЗС РФ випускали ракети по "нафтопереробному заводу".