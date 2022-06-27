Удар ракетой по ТЦ в Кременчуге: появились кадры изнутри здания после прилета

В момент попадания снаряда в ТЦ было много людей. На видео, которое сняли свидетели происшествия, можно разглядеть последствия взрыва – разбитые витрины и пожар.

Очевидцы ракетного удара по торговому центру в Кременчуге Полтавской области предоставили видео, снятое внутри помещения после попадания снаряда.

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На кадрах, снятых очевидцами происшествия, видны разбитые стекла и обломки витрин. Все помещение ТЦ в дыму, поскольку от попадания снаряда он загорелся.

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова ранее сообщала, что придет был по торговому центру "Амстор", но позже удалила пост. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий говорил, что оккупанты ударили по людному месту.

Российские пропагандисты уже заговорили об "инсценировке, подобной той, что была в Буче". По их словам, ВС РФ выпускали ракеты по "нефтеперерабатывающему заводу".