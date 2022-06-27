По ТЦ в Кременчуге ударили крылатой ракетой Х-22 из Курской области, — Данилов

По словам главы СНБО, ракеты выпустили бомбардировщики Ту-22 М3 с аэродрома Шайковка. Второй снаряд попал в городской стадион.

Российские войска попали в ТЦ в Кременчуге крылатой ракетой воздушного базирования Х-22, выпущенной бомбардировщиками Ту-22 М3. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на странице СНБО в Facebook.

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"Очередное военное преступление россиян. Попадание российской ракеты в торговый центр Кременчуга. По предварительным данным, удар был нанесен крылатой ракетой воздушного базирования Х-22 с самолетов (тип устанавливается). Выпущены две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, другая – в городской стадион", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работают все необходимые государственные службы, а пострадавшим оказывают необходимую помощь. Подразделения ГСЧС тушат пожар и проводят поисково-спасательные работы.

В то же время Командование воздушных сил ВСУ утверждает, что самолеты российских оккупантов взлетели из Курской области.

"Самолеты россиян слетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", — добавили они.

Что за ракетный удар по "Амстор" в Кременчуге?

Напомним, сегодня ВС РФ ударили ракетами по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Сразу после прилетов и появления первых кадров трагедии пропагандисты Москвы начали рассказывать про "инсценировку как в Буче", несмотря на подтверждение удара мэром города Виталием Малецким.

Спустя непродолжительное время на инцидент отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, при помощи подобных атак Москвы вымещает собственное бессилие. И добавил, что на момент атаки в торговом центре находилось более тысячи мирных граждан.

Фокус также рассказывал, что через час появились кадры изнутри торгового центра после попадания туда ракет. А спасатели рассказали, что после ракетного удара начался сильный пожар — огонь охватил 10,3 тысячи кв. К тушению привлекались чуть более сотни пожарных, а также два десятка спецтехники.

Мы также сообщали, что количество погибших из-за обстрела ТЦ "Амстор" в Кременчуге растет. По словам главы ОВА Дмитрия Лунина, известно о 10 погибших. Ранения получили 50 человек, из них госпитализировали 21-го. Шесть человек в тяжелом состоянии.