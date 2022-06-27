Количество погибших в результате обстрела ТЦ "Амстор" в Кременчуге возросло, — глава ОВА

По словам Дмитрия Лунина, на данный момент известно про 10 погибших. Ранения получили 50 человек, из которых госпитализировать пришлось 21-го. Из них шесть в тяжелом состоянии.

Растет число погибших и пострадавших от ракетного удара российских войск по торговому центру в Кременчуге. К настоящему моменту известно о 10 погибших, еще 50 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

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По его данным, 21 человек ранен и госпитализирован, из них 6 — в тяжелом состоянии. Более того, 29 жителям города оказали амбулаторную помощь (без госпитализации), среди них двое детей.

"Все люди получают лечение в медучреждениях Кременчуга", — отметил глава области.

Ранее Фокус сообщал об обстреле российскими ракетами торгового центра в Кременчуге Полтавской области. Жителей города просят срочно сдавать кровь для пострадавших. Пламя в ТЦ "Амстор" охватило площадь в 10,3 тыс кв. метров. На месте работают 115 человек и 20 единиц техники.