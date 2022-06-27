Войска РФ обстреляли ТЦ в Кременчуге: погибли 2 человека, еще 20 ранены (фото)

Операция по спасению людей продолжается, 9 раненых – в тяжелом состоянии. Неравнодушных граждан просят срочно сдать кровь для пострадавших.

В результате ракетного удара российских военных по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области 2 человека погибли. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram

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"На данный момент известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли. Спасательная операция продолжается", – написал он.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям привела такие же цифры, но добавила, что информация о погибших и пострадавших уточняется.

Площадь пожара в ТЦ "Амстор" в Кременчуге – 10,3 тыс кв. метров, к тушению привлекли 115 человек и 20 единиц специальной техники. К месту пожара следует пожарный поезд "Укрзализныци" и мобильной оперативной группы ГСЧС.

Трагедия в Кременчуге – открыт центр для сбора крови

Местные Telegram-каналы призывают неравнодушных граждан срочно сдать кровь для пострадавших.

Станция переливания крови находится по адресу улица Ивана Мазепы,8.

[ + – ] Адрес станции переливания крови в Кременчуге

Мэр города Виталий Малецкий сообщил, что в отеле "Днепровские зори" работает мобильный пункт полиции.

"Если у вас есть родственники или знакомые, которые находились в ТЦ Амстор и с ними нет связи, обращайтесь в гостиницу", – отметил градоначальник.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре находилось более тысячи мирных жителей. Украинцы пытаются жить нормальной жизнью и это очень злит врага, сказал он.

Директор Smart Urban Solutions Роман Емец заявил, что ТЦ "Амстор" полностью сгорел после попадания российского снаряда.

Фокус публиковал видео последствий ракетного удара изнутри торгового центра – на нем видны разбитые стекла и витрины, а также дым после пожара.

Российские пропагандисты разгоняют информацию об "инсценировке" произошедшего, оправдывая действия российских оккупантов.