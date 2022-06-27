"Вымещают бессилие": Зеленский отреагировал на обстрел ТЦ в Кременчуге (видео)

По словам президента, в момент атаки в торговом центре находилось более тысячи простых украинцев. Поэтому точное количество жертв сейчас даже невозможно вообразить.

Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, Полтавской области.

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Он запостил видео пылающего ТРЦ и заявил, что российские оккупанты обстреляли мирную цель исключительно потому что "вымещает собственное бессилие".

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить", — сообщил президент.

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Он подчеркнул, что никакой опасности в уничтоженном объекте для российской армии не было, только люди, которые пытаются жить нормальной жизнью, что "злит оккупантов".

"Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", — резюмировал президент.

На видео видны густые черные клубы дыма, и языки огня, вырывающиеся из ТРЦ. Здание охвачено огнем полностью. Черные клубы дума видны даже из окрестных сел.

А тем временем россияне уже пытаются выдать трагедию в Кременчуге за "инсценировку", утверждая, что ракетный удар был нацелен на нефтеперерабатывающий завод.

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Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Пострадал ТЦ Амстор. В момент прилета там было множество людей. А спустя время пропагандисты РФ начали говорить, что трагедия является "инсценировкой, подобно той, что была в Буче".