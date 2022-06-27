ТРЦ "Амстор" в Кременчуге полностью уничтожен после ракетного удара (фото)

По информации спасателей, пожар охватил 10,3 тысячи кв. К тушению привлечены 115 пожарных и 20 единиц техники.

ТРЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области сгорел вследствие ракетного удара, сообщил директор Smart Urban Solutions Роман Емец, об это пишет "Интерфакс-Украина".

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"Да, это наш ТРЦ. Самое людное время дня по посетителям. Он полностью сгорел, все аварийные службы на месте", — сообщил он.

[ + – ] ТРЦ "Амстор" в Кременчуге до и после ракетного удара

В ГСЧС Полтавской области опубликовали фото пожара в ТРЦ. По их данным, площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 кв. К тушению привлечены 115 человек и 20 единиц техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд.

[ + – ] Снимки из разрушенного российской ракетой ТРЦ

Появилось видео от одного из очевидцев, который в момент ракетного удара находился в ТРЦ. На опубликованном видео видно, что все затянуто дымом, слышны крики людей. Автор видео выбрался из ТРЦ самостоятельно.

Напомним, 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по торгово-развлекательному центру в городе Кременчуг Полтавской области. Местные власти и президент Владимир Зеленский сообщили, что в этот момент в здании находились десятки людей, которые пришли туда за покупками.

Ракетный удар по мирным жителям и цивильном объекту президент назвал"вымещением бессилия".