ТРЦ "Амстор" у Кременчуку повністю знищений після ракетного удару (фото)
За інформацією рятувальників, пожежа охопила 10,3 тисяч кв. До гасіння залучено 115 пожежників і 20 одиниць техніки.
ТРЦ "Амстор" у Кременчуку Полтавської області згорів унаслідок ракетного удару, повідомив директор Smart Urban Solutions Роман Ємець, про це пише "Інтерфакс-Україна".
"Так, це наш ТРЦ. Найлюдніший час дня щодо відвідувачів. Він повністю згорів, усі аварійні служби на місці", — повідомив він.
У ДСНС Полтавської області опублікували фото пожежі в ТРЦ. За їхніми даними, площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 кв. До гасіння залучено 115 осіб і 20 одиниць техніки ДСНС. До місця пожежі йде пожежний поїзд.
З'явилося відео від одного з очевидців, який на момент ракетного удару перебував у ТРЦ. На опублікованому відео видно, що все затягнуте димом, чути крики людей. Автор відео вибрався з ТРЦ самостійно.
Нагадаємо, 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по торгово-розважальному центру в місті Кременчук Полтавської області. Місцева влада та президент Володимир Зеленський повідомили, що в цей момент у будівлі перебували десятки людей, які прийшли туди за покупками.
Ракетний удар по мирних мешканцях і цивільному об'єкту президент назвав "зганянням безсилля".