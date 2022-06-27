Кількість загиблих унаслідок обстрілу ТЦ "Амстор" у Кременчуці зросла, — голова ОВА

За словами Дмитра Луніна, зараз відомо про 10 загиблих. Поранення отримали 50 осіб, із яких довелося госпіталізувати 21-го. З них шість у тяжкому стані.

Зростає кількість загиблих і постраждалих від ракетного удару російських військ по торговому центру в Кременчуку. Наразі відомо про 10 загиблих, ще 50 осіб отримали поранення й травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

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За його даними, 21 людину поранено та госпіталізовано, з них 6 — у тяжкому стані. Крім того, 29 мешканцям міста надали амбулаторну допомогу (без госпіталізації), серед них двоє дітей.

"Усі люди отримують лікування в медустановах Кременчука", — зазначив голова області.

Раніше Фокус повідомляв про обстріл російськими ракетами торговельного центру в Кременчуку Полтавської області. Мешканців міста просять терміново здати кров для постраждалих. Полум'я в ТЦ "Амстор" охопило площу 10,3 тис кв. метрів. На місці працюють 115 осіб і 20 одиниць техніки.