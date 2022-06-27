Ламається хребет режиму Путіна: Арестович назвав причини удару по ТЦ у Кременчуку

На думку радника голови ОП, удари по цивільних об'єктах є помстою кремлівського режиму за загалом програну війну в Україні.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович у своєму Telegram-каналі прокоментував здійснення Збройними силами РФ ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. За його словами, російська армія перейшла до відвертого терору, оскільки в силу нових рішень Євросоюзу, країн G7 і членів НАТО кремлівський режим усвідомлює, що війну загалом програно.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Арестович вважає, що завдання ударів із боку ЗС РФ по цивільних об'єктах має низку причин. Перша причина, на думку радника, не має логічного пояснення, бо Кремлю так хочеться. Наступна причина полягає в тому, що російські військові мстять за те, що останнім часом ЗСУ завдають більш точних і результативних ударів по противнику.

Далі він зазначив, що удари по цивільній інфраструктурі є реакцією Кремля на нові рішення ЄС, G7, країн НАТО, які фундаментально змінюють зміст і перспективи війни. Йдеться про гарантовану підтримку України світовою спільнотою на тлі соціального "просідання" Російської Федерації, коли в умовах санкцій вона скочується в "кам'яно-вугільний вік".

Також урядовець уточнив, що російська влада переживає психологічний надлам через зруйновані задуми перемогти Україну та через розуміння того, що війну програно на конкретному полі бою.

"І непросто програно — з хрускотом ламається самий хребет путінського режиму, його здатність продавати світові ресурси й торгувати натомість — страх", — пише він.

На закінчення радник глави ОП написав, що кожен удар російських військ, унаслідок якого гинуть сотні мирних громадян — пенсіонерів і дітей, негайно прискорює ухвалення нових рішень західних союзників. Зокрема, він підкреслив, що саміт "Великої сімки" показав згоду Заходу в прагненні припинити загрози з боку Кремля, і для цього ухвалили конкретні рішення.

Радник голови ОП України Олексій Арестович 26 червня заявив, що Збройні сили України дадуть відповідь російським окупантам за обстріл ракетами житлового району Києва. За його словами, відповідь ЗСУ піде не по мирних людях, а по командних пунктах ЗС РФ.

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів про діяльність Арестовича в умовах війни. За його словами, функція Арестовича полягає в тому, щоб пояснювати психологію війни та прищеплювати надію українським громадянам, запобігаючи деморалізації суспільства.