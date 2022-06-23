Рятує українців від деморалізації: у Зеленського розповіли про функції Арестовича в ОП

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що українцям не варто бачити війну "такою, якою вона є насправді", тому Арестович намагається "показувати її на межі".

Позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович займається мотивацією українців в умовах повномасштабної війни, оскільки деморалізоване суспільство чинило б опір російській агресії менш активно. Про це в інтерв'ю виданню "Бабель" повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"Функція Арестовича абсолютно проста — він пояснює психологію війни. Розповідає про те, чому війна — це важкий процес, і водночас намагається дати надію, що ми з цим упораємося", — сказав він.

За словами радника голови ОП, Арестович виконує "невдячну роботу", тому що йому необхідно підбирати правильні слова й іноді "грати в спотворення" подій, що відбуваються на фронті. Подоляк висловив думку, що якби українці бачили війну такою, "яка вона насправді", це призвело б до деморалізації суспільства та послаблення опору. Цього, за словами Подоляка, українська влада не може дозволити за нинішніх умов.

"Функція Олексія полягає саме в тому, щоб цю війну показувати на межі, щоб не було деморалізації", — заявив радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, днями Арестович дозволив собі кілька різких заяв у бік представників ЛГБТК+ спільноти й українських активістів. Зокрема позаштатний радник голови ОП заявив, що представники негетеросексуальної орієнтації є "людьми з відхиленнями", а до активістського руху він відчуває неприязнь, бо він пропагує "ліву ідеологію". Організація "Київ Прайд" закликала владу припинити співпрацювати з Арестовичем після цих висловлювань.

Крім цього, радник керівника ОП нещодавно назвав українську культуру "малою", закликавши суспільство приймати "добрих росіян", які залишили територію РФ.

Зазначимо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак призначив Арестовича своїм позаштатним радником зі стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони 1 грудня 2020 року. З 28 жовтня 2020 року він став речником української делегації в ТКГ.

17 січня 2022 року Арестович заявив про свій вихід із Офісу президента "з особистих причин". При цьому він не підписував заяву про звільнення. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого Арестович повернувся до роботи в ОП.