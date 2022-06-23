Спасает украинцев от деморализации: у Зеленского рассказали о функциях Арестовича в ОП

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что украинцам не стоит видеть войну "такой, какая она на самом деле", поэтому Арестович пытается "показывать ее на грани".

Внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович занимается мотивацией украинцев в условиях полномасштабной войны, так как деморализованное общество сопротивлялось бы российской агрессии менее активно. Об этом в интервью изданию "Бабель" сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Функция Арестовича абсолютно проста – он объясняет психологию войны. Рассказывает о том, почему война — это трудный процесс, и в то же время пытается дать надежду, что мы с этим справимся", — сказал он.

По словам советника главы ОП, Арестович выполняет "неблагодарную работу", так как ему необходимо подбирать правильные слова и иногда "играть в искажение" событий, происходящих на фронте. Подоляк выразил мнение, что если бы украинцы видели войну такой, "какая она на самом деле", это бы привело к деморализации общества и ослаблению сопротивления. Этого, по словам Подоляка, украинские власти не могут позволить в нынешних условиях.

"Функция Алексея состоит именно в том, чтобы эту войну показывать на грани, чтобы не было деморализации", — заявил советник руководителя Офиса президента.

Напомним, на днях Арестович позволил себе несколько резких заявлений в сторону представителей ЛГБТК+ сообщества и украинских активистов. В частности, внештатный советник главы ОП заявил, что представители негетеросексуальной ориентации являются "людьми с отклонениями", а к активистскому движению он испытывает неприязнь, потому что оно пропагандирует "левую идеологию". Организация "Киев Прайд" призвала власти перестать сотрудничать с Арестовичем после этих высказываний.

Помимо этого советник руководителя ОП недавно назвал украинскую культуру "малой", призвав общество принимать "хороших русских", которые покинули территорию РФ.

Отметим, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны 1 декабря 2020 года. С 28 октября 2020 года он стал спикером украинской делегации в ТКГ.

17 января 2022 года Арестович заявил о своем уходе из Офиса президента "по личным причинам". При этом, по данным СМИ, он не подписывал заявления об увольнении. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Арестович вернулся к работе в ОП.