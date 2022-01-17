Арестович уволился с поста советника главы Офиса президента: что произошло

Бывший внештатный советник Ермака утверждает, что уволился "по личным причинам". Также Арестович заявил, что покинул пост спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу, его не будет на следующей встрече.

Алексей Арестович по собственному желанию уволился с должности внештатного советника по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны руководителя Офиса президента Украины (ОП). Об этом он сообщил в комментарии "4 каналу".

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Арестович отказался и от поста спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). На следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.

Арестович пояснил, что уволился "по личным причинам", информация о его уходе пока неофициальная.

Фокус пытался связаться с Арестовичем, чтобы уточнить причины такого решения. На момент публикации новости он не предоставил комментарий.

Глава ОП назначил Арестовича своим внештатным советником по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны 1 декабря 2020 года. С 28 октября 2020 года он стал спикером украинской делегации в ТКГ.

Отметим, что Арестович в октябре прошлого года грозил Москве украинскими ракетами. "(Президент России Владимир) Путин доиграется, что украинские ракеты будут направлены на Москву в обозримое время. И по одной простой причине: мы работаем над ракетной программой", – отмечал он.

Такое высказывание вызвало недовольство главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

В конце декабря прошлого года Арестович угрожал "утопить РФ в крови", если войска этой страны вторгнутся в Украину.