"Путин доиграется, что украинские ракеты развернут на Москву", — Арестович (видео)

По словам спикера Украины в ТКГ, к вступлению Украины в НАТО страну подталкивают действия Кремля.

Причиной для сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом послужили действия Кремля, а именно, оккупация и агрессия. Об этом в эфире телеканала ДОМ заявил Алексей Арестович, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса.

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По словам спикера ТКГ, НАТО уже в Украине, но при этом формально Украина в альянс не вступила. Он отмечает, что только на текущий год были запланированы 25 совместных учений с войсками НАТО, которое уже давно присутствуют на территории страны в рамках учебных миссий.

По словам Арестовича, именно Кремль подвел итог продолжительному обсуждению вопроса о вступлении Украины в НАТО. Действия властей РФ способствовали тому, что НАТО, которого так опасаются в России, приблизилось к ее границам.

Теперь "злого НАТО" в Украине очень много. Более того, спикер ТКГ допускает, что власти РФ, судя по всему, и не отдают себе отчет в том, что когда Украина официально вступит в НАТО, каждый украинский солдат будет считаться солдатом Североатлантического альянса. И это, по мнению Арестовича, "будет уже совсем другая история".

Он советует руководству РФ согласиться на мирное урегулирование конфликта в Донбассе, провести деоккупацию Крыма и выплатить Украине репарации.

Только после этого, по мнению Арестовича, появятся какие-либо основания для нормализации отношений между странами.

"Сейчас мы не можем говорить, как нормальные страны, потому что мы — военные противники, — заявляет он, отмечая, что в этом виновата сама Россия.

Арестович также высказался насчет опасений российского президента относительно того, что в Украине под видом учебных центров появятся базы НАТО, которые развернут ракеты в сторону российской столицы.

"Путин доиграется, что украинские ракеты будут направлены на Москву в обозримое время, — заявляет Арестович. — И по одной простой причине: мы работаем над ракетной программой. Если бы не было агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву бы не были направлены".

Ранее Фокус цитировал пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, по словам которого Россия сделает все, от нее зависящее, чтобы минимизировать последствия вступления Украины в НАТО. По словам Пескова, Россия не в силах помешать Украине вступить в альянс, однако сможет сделать последствия этого менее заметными для себя.