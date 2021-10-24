"Не можем помешать": у Путина заговорили о невозможности повлиять на вступление Украины в НАТО

По словам Пескова, Россия сделает все возможное, чтобы минимизировать последствия после вступления Украины в Альянс. Ранее Путин заявлял, что визит Остина в США — это открытие дверей в НАТО.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не сможет помешать Украине вступить в НАТО, но сможет минимизировать для себя последствия. Об этом он заявил в эфире "Россия 1", передает Газета.ру.

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По словам Пескова НАТО всегда были против России. Блок создавался против, и никакие миролюбивые заявления "не способны скрыть истинное предназначение этого блока". В то же время пресс-секретарь впервые признал, что Россия не способна повлиять на атлантическую интеграцию Украины.

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо", — заявил Песков.

Добавим, что ранее Путин заявлял, что приезд министра обороны США Ллойда Остина — это открытие дверей Украине в НАТО. В скором времени под Харьковом могут появиться ракеты Альянса, и это может стать серьезной проблемой для России. Военное освоение территории Украины "уже идет".

Напомним, в украинском МИД заявили, что Украина уже фактически реализует ПДЧ в НАТО. Путем годовых национальных программ "Украина — Североатлантический Альянс".

НАТО готовит новый генеральный план защиты от нападения России, которая в частности предусматривает усиление в Черноморском регионе.