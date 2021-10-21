"Открытие дверей для Украины в НАТО", - Путин о визите главы Пентагона в Киев

По мнению главы Кремля, уже в скором времени под Харьковом могут появиться ракеты Альянса, и для России это является серьезной проблемой.

Визит главы Пентагона Джона Ллойда в Киев фактически открывает Украине дорогу в НАТО, что является проблемой для РФ. Об этом во время выступления в международном дискуссионном клубе "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

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"Формальное членство в НАТО может и не состоятся, но военное освоение территории Украины уже идет и это реально создает угрозу для Российской Федерации. Мы отдаем себе в этом отчет… Вот приехал министр обороны, который по сути открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать. Никто не говорит: "Нет"…", — заявил глава Кремля, отметив, что это беспокоит Россию.

По словам Путина, он осведомлен о том, что в Украине "учебные центры никто не запрещает иметь", однако под маркой таких центров "можно все, что угодно, занести".

"Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам с этим тогда делать? Не мы же туда лезем со своими ракетами, нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема", — отметил российский президент.

Глава государства добавил, что на территории Польши и Румынии были установлены системы противоракетной обороны, на которые можно установить ударные системы "Томагавк". По словам Путина, "никто не отреагировал на заявление Кремля, что РФ не будет устанавливать в Европе подобных ракет, даже если им удастся такие изготовить".

Фокус ранее писал о том, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин во вторник, 19 октября, посещал в Киев в рамках своего европейского турне. Глава Пентагона обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном реформы в оборонной сфере. Также Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, в ходе встречи Зеленского и Остина в Пентагоне в сентябре этого года министр обороны США заявил, что Вашингтон будет поддерживать курс Украины в НАТО.