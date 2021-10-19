Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с рабочим визитом (видео)

Министр обороны США обсудит с украинским коллегой Андреем Тараном реформы в оборонной сфере. Также у Остина запланирована встреча с Зеленским.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин во вторник, 19 октября, прибыл в Киев в рамках своего европейского турне. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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Глава американского оборонного ведомства заявил, что прилетел в столицу, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений украинского государства, а также "выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России".

В ходе визита американский министр встретится со своим украинским коллегой Андреем Тараном, чтобы обсудить реформы в сфере обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для реализации ее евроатлантических стремлений. Также стороны коснутся вопроса безопасности в Черноморском регионе. После этого запланирована небольшая пресс-конференция.

Затем Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения двустороннего и регионального сотрудничества в области безопасности.

Ранее руководитель Пентагона ранее посетил грузинскую столицу Тбилиси, а после Киева Остин отправится в румынский Бухарест.

Напомним, в ходе встречи Зеленского и Остина в Пентагоне в сентябре этого года министр обороны США заявил, что Вашингтон будет поддерживать курс Украины в НАТО.

Также Фокус писал, что в рамках визита Остина в Киев министерства обороны двух стран разработают два соглашения, которые, в частности, коснутся вопроса наращивания военной помощи Украине.