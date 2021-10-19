Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва з робочим візитом (відео)

Міністр оборони США обговорить з українським колегою Андрієм Тараном реформи в оборонній сфері. Також в Остіна запланована зустріч із Зеленським.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін у вівторок, 19 жовтня, прибув до Києва в межах свого європейського турне. Про це він повідомив у своєму Twitter.

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Глава американського оборонного відомства заявив, що прилетів у столицю, щоб підтвердити непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь української держави, а також "висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії".

У процесі візиту американський міністр зустрінеться зі своїм українським колегою Андрієм Тараном, щоб обговорити реформи у сфері оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для реалізації її євроатлантичних прагнень. Також сторони торкнуться питання безпеки в Чорноморському регіоні. Після цього запланована невелика пресконференція.

Потім Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення двостороннього та регіонального співробітництва в галузі безпеки.

Раніше керівник Пентагону раніше відвідав грузинську столицю Тбілісі, а після Києва Остін відправиться в румунський Бухарест.

Нагадаємо, в процесі зустрічі Зеленського й Остіна в Пентагоні у вересні цього року міністр оборони США заявив, що Вашингтон підтримуватиме курс України в НАТО.

Також Фокус писав, що в межах візиту Остіна в Київ міністерства оборони двох країн розроблять дві угоди, які, зокрема, торкнуться питання нарощування військової допомоги Україні.