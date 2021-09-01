$60 млн доларів допомоги і підтримка членства в НАТО: Зеленський зустрівся з міністром оборони США

Глава держави спілкувався з Ллойдом на тему російської агресії. За словами міністра, напруженість конфлікту на сході України зростає за рахунок військових навчань РФ.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це в середу, 1 вересня, повідомив Офіс президента.

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Під час зустрічі Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю солдатів США внаслідок вибуху в Кабулі. За його словами, через війну, розв'язану Росією на сході України, наша країна "щодня втрачає своїх кращих синів на війні", а тому він "добре розуміє біль сімей загиблих і всього американського народу".

Глава держави зазначив, що наша країна допомогла евакуювати з Афганістану іноземців, враховуючи власне афганців, які потребували захисту. У відповідь на це Остін висловив свою вдячність.

Глава Міноборони США висловив українському президенту привітання у зв'язку з нещодавнім Днем незалежності, який відзначала наша країна. Він пообіцяв, що Вашингтон буде "підтримувати прагнення України до набуття членства в НАТО". За словами міністра, напруженість російсько-українського конфлікту зростає через військові навчання "Захід-2021", які проводить РФ.

Остін заявив, що США підтримали рішення про виділення нашій країні додаткової допомоги в розмірі $60 мільйонів доларів, куди буде входити і покупка переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Нагадаємо, що 1 вересня Зеленський зустрінеться у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом. Хоча подробиці майбутнього візиту не розголошувалися, Фокус поспілкувався з експертами і дізнався їхні думки щодо того, про що говоритимуть президенти і чим ця поїздка може за підсумком стати для України.

Раніше на зустрічі з директором NASA Біллом Нельсоном Зеленський заявив, що Україна знову повинна стати космічною державою.