Довгоочікувана зустріч у невдалий час. З чим Зеленський повернеться з США

Володимир Зеленський вже прибув у США, де у нього відбудеться зустріч з Джо Байденом. Фокус дізнався у експертів, про що можуть говорити лідери двох країн і чим візит президента України до Вашингтона може обернутися для українців.

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона, де 1 вересня у нього повинна відбутися зустріч з його американським колегою Джо Байденом.

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Подробиці майбутнього спілкування двох лідерів поки залишаються в секреті, і Фокус звернувся до експертів, щоб вислухати припущення: які теми підніматимуть президенти і чим ця поїздка може обернутися для нашої країни.

[ + – ] Олена і Володимир Зеленський прибули в США Фото: прес-служба ОП

Що обговорюватимуть Зеленський і Байден у Вашингтоні?

Політолог Володимир Фесенко в коментарі Фокусу розповідає, що головною темою майбутньої розмови Зеленського і Байдена стане розвиток двосторонніх відносин між Україною та США.

"Особливо — у сфері оборони та безпеки. Друга тема, яка дуже актуальна в останні місяці, це — "Північний потік-2" з обіцянками Німеччини надавати підтримку Україні і захищати її інтереси у зв'язку з ризиками і загрозами через цей газопровід. Буде підніматися тема енергетичних взаємовідносин. Зокрема у контексті участі України в новітніх енергетичних проектах. І, можливо, США допомагатимуть в модернізації української енергетики", — зазначає Фесенко.

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Також, каже політолог, у процесі переговорів Зеленський і Байден торкнуться теми конфлікту на Донбасі, Криму та протистояння з Росією.

"Україна зацікавлена у тому, щоб США брали активнішу участь у переговорному процесі по Донбасу. Тому — як це зробити, в яких формах — це теж може обговорюватися", — підкреслює політолог.

Ще одним питанням, яке, за словами Фесенка, піднімуть керівники держав, будуть реформи в Україні.

"Є критика на адресу нашої країни, є і проблеми. Є антикорупційна реформа і реформа корпоративного управління. І низка інших реформ. США допомагають нам у здійсненні реформ, але у них є і претензії до того, як ці реформи втілюються в життя", — вважає Фесенко.

Політолог Андрій Золотарьов вважає, що під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський і Байден в першу чергу обговорюватимуть питання Донбасу і подальші шляхи мирного врегулювання конфлікту.

"Раніше заступник Держсекретаря США Вікторія Нуланд позначила позицію, що Мінські угоди — це єдиний варіант зробити так, щоб президента РФ Володимира Путіна не було на Донбасі. І я думаю, що мова про це зайде", — говорить Золотарьов Фокусу.

Також, вважає експерт, у процесі зустрічі Зеленський і Байден обговорять питання енергетики.

"На яких умовах Україна зможе зберегти транзит газу. Можливо буде підніматися питання з німецько-американською участю про те, щоб наша країна зберегла якісь гідні обсяги прокачування блакитного палива. Втім, на тлі угоди США і Німеччини це буде втішно-підсолоджувальною пігулкою для України, яка втрачає свої транзитні можливості і монопольне становище, що зберігалося у дев'яності та нульові роки", — говорить Золотарьов.

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Ще одним питанням, яке можуть підняти лідери України та США під час зустрічі, може стати деолігархізація.

"Може бути порушене питання про дії щодо Ігоря Коломойського. І з огляду на рішення Канцлерського суду в штаті Делавер зрозуміло, чого чекає Вашингтон у цьому питанні. І я думаю, що досить жорстко поставлять це питання", — підкреслює Золотарьов.

[ + – ] У присутності Зеленського в США були підписані документи в енергетичній сфері Фото: прес-служба ОП

Навіщо Зеленський повіз в США списки полонених на Донбасі?

30 серпня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Зеленський взяв на зустріч з Байденом список полонених на Донбасі і зниклих безвісти громадян України. Омбудсмен висловила припущення, що після зустрічі з президентом США український лідер може повернутися з новинами щодо можливого обміну полоненими.

Політолог Андрій Золотарьов, коментуючи рішення Зеленського повезти Байдену списки, назвав це "політичним жестом", який має продемонструвати, що війна на сході України триває і що є низка невирішених питань, зокрема — гуманітарного характеру.

"Але якщо піднімати це питання, то, можливо, на тлі Афганістану американська сторона якраз захоче піти від якоїсь конкретики у питанні Донбасу і обмежитися деклараціями" за все хороше і проти всього поганого". Але очевидно, що Зеленський буде намагатися перевести цей діалог у бік більшої конкретики. Після повернення йому ж ставитимуть питання, він не може приїхати з порожніми руками", — зазначає Золотарьов.

Володимир Фесенко каже, що український лідер привіз на зустріч з Байденом списки утримуваних бойовиками на сході України осіб для того, щоб Вашингтон вплинув у цьому питанні на Москву.

"Можливо, йдеться про те, щоб у тих робочих контактах, які нинішня американська адміністрація має з Росією, серед іншого піднімалася і ця тема. Щоб нехай навіть при стагнації переговорів у нормандському форматі Росія все ж відгукнулася на питання обміну полоненими, яке заморожене вже більше року", — говорить Фесенко.

Загалом цей крок політолог назвав спробою тиснути на Росію через США.

"Але зараз швидше треба думати над тим, щоб Вашингтон повернувся в активні переговори по Донбасу. Так, офіційно вони не брали участь ні у "Нормандському форматі", ні у Тристоронній контактній групі. Але США ще за Барака Обами встановили особливу лінію переговорів з Росією по Донбасу. Це лінія Нуланд — Сурков. При Трампі замість Нуланд був Волкер", — зазначає Фесенко, підкреслюючи, що було б логічно відновити такі паралельні переговори між США і РФ по Донбасу.

Політолог також говорить, що, незважаючи на те, що Зеленський може запропонувати Байдену приєднатися до Нормандського формату, вкрай малоймовірно, що Вашингтон на це піде.

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[ + – ] Володимир Зеленський і Джо Байден зустрінуться 1 вересня Фото: liga.net

Що зміниться після зустрічі Байдена і Зеленського для України?

Володимир Фесенко після питання про те, що зміниться після зустрічі Байдена з Зеленським розсміявся і зазначив, що після попередніх візитів президентів України в США ніяких "сенсацій" не відбулося.

"І зараз не відбудеться. Але візит буде результативним. Будуть підписані спільні документи. Фактично йтиметься про розвиток довгострокового співробітництва США та України. Особливо у сфері оборони", — підкреслює Фесенко.

Він же каже, що раніше широко обговорювалося питання отримання Україною статусу "основного союзника поза НАТО". Втім, нагадує експерт, в Афганістану теж був такий статус.

"Справа не у статусах. І в контексті уроків Афганістану потрібно розуміти — США не будуть ні за кого воювати. Їх підхід до зовнішньої допомоги буде прагматичнішим, жорсткішим. До цього теж потрібно готуватися. Треба крутити велосипед. Ми повинні зміцнювати вже наявне співробітництво з США і, по можливості, його розширювати", — говорить Фесенко.

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За словами політолога, у питанні візиту Зеленського в США важливий сам факт його зустрічі і особистого знайомства з Байденом.

"Ну і, відповідно, як вони один одного сприйматимуть, як далі будуть розвиватися їхні особисті стосунки. Але в будь-якому випадку партнерські відносини між нашими країнами збережуться. Головне — закласти основу для їх подальшого розвитку", — підкреслює Фесенко.

Політолог Андрій Золотарьов після питання про те, що зміниться для нашої країни після зустрічі двох лідерів припустив, що під час розмови з Байденом Зеленський може підняти питання перезавантаження системи влади в Україні через дострокові вибори президента.

"Без узгодження цього питання схема навряд буде втілюватися у життя. Якщо Зеленському дадуть карт-бланш — ми це дуже швидко побачимо. Якщо він зіткнеться з ввічливою відмовою, то про це напевно не останньою дізнається опозиція президента. І це може стати сигналом для розкачування ситуації в Україні. На тлі тих тарифів, які ми можемо отримати цієї осені, зростанні цін та інших факторів. Тому результати цього візиту багато у чому визначать українську політичну повістку у короткостроковій перспективі", — говорить Золотарьов.

Зеленський в США планує заручитися підтримкою бізнесу

Володимир Фесенко розповідає, що команда Зеленського у процесі поїздки в США має намір зустрітися не тільки з офіційними Вашингтоном, але і з представниками американського бізнес-середовища.

"У команді Зеленського хочуть знайти друзів в американському суспільстві та бізнесі. Саме тому планується і, наскільки я розумію, відбудеться його візит до Каліфорнії, яка є центром бізнесу США, технологічним центром і центром шоу-бізнесу", — зазначає Фесенко.

За словами політолога, Зеленському важливо заручитися підтримкою впливових американців, щоб ті також виступали на підтримку України.

Примітно, що 30 серпня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що він супроводжує главу держави у процесі візиту в США і має намір зустрітися з представниками великих компаній та інвесторами.

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31 серпня Федоров повідомив, що у його команди заплановані зустрічі з представниками Google та Apple.

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"Час для візиту Зеленського в США не найвдаліший, але перенести його можна"

Візит Зеленського в США збігся з часом закінчення евакуації американських військовослужбовців і дипломатів з Афганістану. Так, зустріч лідерів двох країн навіть перенесли з 31 серпня на 1 вересня через те, що на останній день літа запланували закінчення вивезення громадян США з Кабула.

"Це багато у чому фатальна подія для США. Американці довго відходили від "в'єтнамського синдрому". І в Афганістані вони не програли жодного бою. Але весь світ пам'ятає вертоліт, який сідає на дах посольства США в Кабулі. І весь світ пам'ятає падаючих афганців, які намагалися полетіти з країни, прив'язуючи себе до шасі літаків. І Америка втрачає момент моральної переваги, який був завжди їй притаманний. І зараз внутрішньополітична ситуація в США дуже напружена", — говорить Золотарьов Фокусу.

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Фесенко також підкреслює, що час для візиту Зеленського в США, з огляду на події в Афганістані, "не найвдаліший". Втім, за його словами, перенесення зустрічі лідерів країн на спокійніший період не є можливим.

"Будь-який візит глави держави або уряду — це подія. Не приймається рішення про перенесення з дня на день. Ми не можемо самі перенести його. Це вже погоджено з американською стороною. І для Зеленського це важлива зустріч. Якби зараз її не перенесли на день, а зовсім відклали, це спричинило б нову хвилю критики на адресу президента. Мовляв, американці не хочуть з ним спілкуватися тощо", — розповідає Фесенко.

Політолог зазначає, що команда Зеленського не форсувала зустріч українського та американського лідерів за часів президентства Трампа, чекаючи завершення президентських виборів у США.

"Це було правильне рішення. Але вже при Байдені майже пів року пішло на узгодження дати візиту. Звичайно, ніхто не міг знати, що саме зараз трапиться ця афганська драма. Але не тільки ми опинилися в такому становищі, схожі умови склалися і під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю [вона відбулася 28 серпня — Ред.]", — говорить Фесенко.

З тим, що перенесення зустрічі Зеленського з Байденом на спокійніший час не є можливим, згоден і Андрій Золотарьов.

"Подітися вже нікуди. Перенести візит не можна, тому що всі будуть розповідати, що він занадто відтягується і пізніше будуть сприймати цю зустріч вже з іронією. Нічого іншого не залишалося, крім як їхати. Хоча, чесно кажучи, команда Байдена зараз найменше готова до візиту", — вважає Золотарьов.