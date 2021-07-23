Карта "Північного потоку-2": де Росія проклала газопровід і скільки втратить через нього Україна

Російський газопровід "Північний потік-2" планують добудувати та ввести в експлуатацію вже в 2021 році. Фокус розповідає, де він прокладений і скільки через нього може втратити Україна.

За 2020 рік російський "Газпром" заплатив українському "Нафтогазу" 2,11 мільярда доларів США за прокачування по газотранспортній системі (ГТС) України блакитного палива в Європу. Аналогічну суму Росія повинна буде щорічно вносити до бюджету України до закінчення підписаного 30 грудня 2019 року пʼятирічного контракту. Тобто — до 2024 року включно.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Однією з причин, чому Москва почала будувати газопровід "Північний потік-2", є саме її бажання відмовитися від транзиту газу через територію України, тим самим припинивши виплати за його транспортування.

За умовами контракту, "Газпром" може використовувати 65 млрд м³ річних потужностей ГТС України. Втім, протягом 2020 року Росія прокачала через територію України лише 55,8 млрд м³ газу. Проектна ж потужність двох ниток "Північного потоку-2" складає близько 55 млрд м³ на рік.

Відповідно, після запуску "ПП-2" і закінчення контракту з "Нафтогазом" російська сторона може повністю відмовитися від прокачування газу через Україну, позбавивши нашу країну щорічних надходжень до бюджету за експлуатацію ГТС.

Карта "Північного потоку-2": де проходить газопровід

Протяжність кожної з двох ниток "Північного потоку-2" складає 1 234 км.

Газопровід починається в портовому селищі Усть-Луга Ленінградської області. Він практично повністю пролягає в Балтійському морі, проходячи через територіальні води пʼяти країн: Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

На російській ділянці довжина трубопроводу становить 118 км, на фінській — 374 км, на шведській — 510 км, на данській — 147 км, німецькй — 85 км.

Закінчується "ПП-2" в німецькому місті Грайфсвальд, що входить до складу району Передня Померанія-Грайфсвальд.

Проектна потужність газопроводу "Північний потік-2" (55 млрд м³ газу на рік) ідентична сусідньому "Північному потоку-1", який також закінчується в Грайфсвальді. Утім, довжина старого трубопроводу на 10 км менша, і починається він у місті Виборг Ленінградської області РФ.

Карта "Північного потоку-2" наразі має такий вигляд:

[ + – ] "Північний потік-2" є сусідом "Північного потоку-1" Фото: Газпром

На початку червня президент РФ Володимир Путін заявив, що перша нитка "Північного потоку-2" вже добудована. У компанії Nord Stream 2 AG планують завершити будівництво другої нитки газопроводу вже в серпні, а ввести в експлуатацію — до кінця 2021 року.

Нагадаємо, 21 липня було оприлюднено угоду США та Німеччини щодо "Північного потоку-2". Фокус детально розібрався, у чому її суть і дізнався в експертів, яких економічних і політичних наслідків від неї чекати Україні.