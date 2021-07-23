Карта "Северного потока-2": где Россия проложила газопровод и сколько потеряет из-за него Украина

Российский газопровод "Северный поток-2" планируют достроить и ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Фокус рассказывает, где он проложен и сколько из-за него может потерять Украина.

За 2020 год российский "Газпром" заплатил украинскому "Нафтогазу" 2,11 миллиарда долларов США за прокачку по газотранспортной системе (ГТС) Украины голубого топлива в Европу. Аналогичную сумму Россия должна будет ежегодно вносить в бюджет Украины до окончания подписанного 30 декабря 2019 года пятилетнего контракта. То есть — до 2024 года включительно.

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Одной из причин, почему Москва начала строить газопровод "Северный поток-2", является именно ее желание отказаться от транзита газа через территорию Украины, тем самым прекратив выплаты за его транспортировку.

По условиям контракта, "Газпром" может использовать 65 млрд м³ годовых мощностей ГТС Украины. Впрочем, в течение 2020 года Россия прокачала через территорию Украины лишь 55,8 млрд м³ газа. Проектная же мощность двух ниток "Северного потока-2" составляет около 55 млрд м³ в год.

Соответственно, после запуска СП-2 и окончания контракта с "Нафтогазом" российская сторона может полностью отказаться от прокачки газа через Украину, лишив нашу страну ежегодных поступлений в бюджет за эксплуатацию ГТС.

Карта "Северного потока — 2": где проходит газопровод

Протяженность каждой из двух ниток "Северного потока-2" составляет 1 234 км.

Газопровод начинается в портовом поселке Усть-Луга Ленинградской области. Он практически полностью пролегает в Балтийском море, проходя через территориальные воды пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

На российском участке длина трубопровода составляет 118 км, на финском — 374 км, на шведском — 510 км, на датском — 147 км, на немецком — 85 км.

Заканчивается СП-2 в немецком городе Грайфсвальд, входящем в состав района Передняя Померания-Грайфсвальд.

Проектная мощность газопровода "Северный поток-2" (55 млрд м³ газа в год) идентична соседствующему "Северному потоку-1", который также заканчивается в Грайфсвальде. Впрочем, длина старого трубопровода на 10 км меньше и начинается он в городе Выборге Ленинградской области РФ.

Карта "Северного потока-2" на сегодня выглядит следующим образом:

[ + – ] "Северный поток-2" соседствует с "Северным потоком-1" Фото: Газпром

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что первая нитка "Северного потока-2" уже достроена. В компании Nord Stream 2 AG планируют завершить строительство второй нитки газопровода уже в августе, а ввести в эксплуатацию — до конца 2021 года.

Напомним, 21 июля было обнародовано соглашение США и Германии по "Северному потоку-2". Фокус детально разобрался, в чем его суть и узнал у экспертов, каких экономических и политических последствий от него ждать Украине.