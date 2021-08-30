Зеленський відвезе Байдену список полонених і зниклих безвісти на Донбасі українців (відео)

Омбудсмен Людмила Денісова запевняє, що Зеленський може повернутися з Вашингтона з "цікавими новинами" щодо майбутнього обміну полоненими.

Президент України Володимир Зеленський на зустріч з лідером Білого дому Джо Байденом привезе список українських полонених і зниклих безвісти громадян. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповіла омбудсмен Людмила Денісова.

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За її словами, на зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом у Вашингтоні буде підніматися питання українських військовополонених. Людмила Денісова висловила припущення, що глава держави повернеться з США з приємними новинами щодо можливого обміну полоненими.

"Чому сьогодні Віталій Марків на свободі, чому Олег Сенцов? Чому наші моряки два роки тому повернулися? Тому що майже щодня згадувалися прізвища (полонених — ред.). Чому зараз ми не згадуємо Гуховського, Дудку, Бессарабова, Куку, Мустафаєва, кожну людину, яка перебуває в полоні? ... Я знаю, що президенту готували всі ці списки всіх: зниклих безвісти, заручників, військовополонених, політичних в'язнів. Я знаю, що президент повезе їх (списки — ред.) в США. І я думаю, що це питання буде там підніматися і обговорюватися. І, може, щось буде дуже цікаве для всіх цих (полонених і заручників — ред.) щодо обміну та повернення", — підкреслила омбудсмен в ефірі телеканалу.

Співрозмовники попросили Денісову прокоментувати статистику МЗС про зниклих безвісти людей на Донбасі. Як зазначила омбудсмен з прав людини, влада щодо лінії зникнення людей співпрацює з громадськими організаціями, які працюють і на окупованих територіях. Отриману інформацію про зниклих безвісти спершу аналізують, у тому числі співробітники СБУ, після чого створюється список зниклих громадян.

"Ви цю цифру називали, що 258 осіб (пропали безвісти на Донбасі — ред.). Це і є ті люди, про зникнення яких отримали інформацію з джерел влади", — резюмувала Денисова в ефірі телеканалу.

[ + – ] Зеленський повезе Байдену список полонених і зниклих безвісти українців

Раніше Фокус розповідав про перенесення зустрічі Зеленського з Байденом в США. Переговори президентів США та України заплановані на 1 вересня.

Це вже не перше перенесення зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена. Фокус повідомляв, що 19 серпня Дмитро Кулеба повідомив, що зустріч президентів США й України, яка була запланована на 30 серпня, переноситься на один день через зміну програми офіційного візиту та проведення переговорів глав держав тет-а-тет.