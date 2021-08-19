Зустріч Зеленського з Байденом відбудеться на день пізніше запланованого, — Кулеба (відео)

Глава МЗС України пояснив перенесення дати розширенням програми візиту і додаткової зустріччю двох лідерів у форматі тет-а-тет.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів на онлайн-брифінгу в четвер, 19 серпня, про програму візиту Президента України Володимира Зеленського в США.

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"Все йде за планом. 30 серпня Зеленський розпочне візит до США на запрошення президента США Джо Байдена. Програма візиту включатиме низку важливих заходів у Вашингтоні і штаті Каліфорнія", — повідомив міністр.

Це, зазначив Кулеба, дві базові точки у візиті президента.

"Жоден президент України до цього не залітав так далеко у Сполучених Штатах, ніколи не відвідував інше узбережжя США (на Тихому океані), хоча саме в штаті Каліфорнія зосереджені найбільші IT-компанії, високотехнологічна космічна індустрія. Це саме те, у чому в України є сильні козирі", — заявив Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, через розширення програми візиту, зустріч Байдена і Зеленського відбудеться 31 серпня.

"Ми домовилися з США про перенесення цієї дати на один день зокрема через те, що формат зустрічі президентів було розширено і він передбачатиме не тільки зустріч делегацій, а й зустріч у форматі тет-а-тет", — додав глава МЗС.

[ + – ] Брифінг Дмитра Кулеби (відео з 14-ї хвилини)

Нагадаємо, на початку серпня Дмитро Кулеба разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком відвідали США для підготовки майбутньої зустрічі Зеленського і Байдена.

Сам Зеленський заявив, що очікує "змістовної і плідної" зустрічі, яка пройде у Вашингтоні.

Раніше Білий дім анонсував зустріч Байдена із Зеленським, причому у пресрелізі відомства було сказано, що вона запланована на 30 серпня.

Після чого низка конгресменів звернулися з проханням до Джо Байдена змінити дату візиту до Вашингтона Володимира Зеленського.