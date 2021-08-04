"Шантажу не буде": Кулеба і Єрмак прибули в США для підготовки зустрічі Зеленського з Байденом

У Вашингтоні пройдуть переговори з радником Байдена, главою Держдепу й аналітиками. Зеленський — другий лідер з Європи, який відвідає США на запрошення Білого дому.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибули в США для підготовки майбутньої зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена, повідомив міністр закордонних справ у своєму Facebook.

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Кулеба нагадав, що Володимир Зеленський і Джо Байден зустрінуться 30 серпня в Сполучених Штатах.

У рамках підготовки зустрічі президентів Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак проведуть переговори з ключовими американськими політиками.

"Зустрінемося тут (у Вашингтоні — ред.) з ключовими людьми: радником Президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, Держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками. Станом на зараз президент України є другим після канцлера Німеччини лідером з Європи, який відвідає США на запрошення президента Байдена", — зазначив глава МЗС України у своєму Facebook.

Дмитро Кулеба також зазначив, що президенти США й України на зустрічі в кінці серпня обговорять кілька тем, але не буде "підвищених тонів або якогось шантажу".

За словами глави МЗС, Володимир Зеленський відправиться в США на зустріч з Джо Байденом у "сильній позиції" після проведення саміту Кримської платформи, у якому братимуть участь понад три десятки партнерів України.

"Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору. Важливо, що президент поїде до Сполучених Штатів у сильній позиції, відразу після масштабної в історії України міжнародного події: установчого саміту Кримської платформи, на який у Київ приїдуть понад три десятки наших партнерів, зокрема висока делегація із США", — підсумував Кулеба у своєму Facebook.

Раніше Фокус повідомляв, що Білий дім анонсував зустріч Джо Байдена з Володимиром Зеленським. У пресрелізі Білого дому сказано, що офіційна зустріч президентів США й України запланована на 30 серпня.

Також Фокус розповідав, що в США попросили перенести зустріч Байдена і Зеленського. Республіканець Тед Круз припустив, що дата вибрана спеціально, щоб не дати Зеленському зустрітися з конгресменами, які виступають проти угоди Байдена з Путіним. 30 серпня, на коли заплановано зустріч Зеленського і Байдена, більшість конгресменів будуть у відпустці, тому частина законодавців виступає за перенесення зустрічі президентів.