"Шантажа не будет": Кулеба и Ермак прибыли в США для подготовки встречи Зеленского с Байденом

В Вашингтоне пройдут переговоры с советником Байдена, главой Госдепа и аналитиками. Зеленский — второй лидер из Европы, который посетит США по приглашению Белого дома.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыли в США для подготовки предстоящей встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщил министр иностранных дел в своем Facebook.

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Кулеба напомнил, что Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 30 августа в Соединенных Штатах.

В рамках подготовки встречи президентов Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак проведут переговоры с ключевыми американскими политиками.

"Встретимся здесь (в Вашингтоне — ред.) с ключевыми людьми: советником Президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, Госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками. По состоянию на сейчас президент Украины является вторым после канцлера Германии лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Байдена", — отметил глава МИД Украины в своем Facebook.

Дмитрий Кулеба также отметил, что президенты США и Украины на встрече в конце августа обсудят несколько тем, но не будет "повышенных тонов или какого-то шантажа".

Пол словам главы МИД, Владимир Зеленский отправится в США на встречу с Джо Байденом в "сильной позиции" после проведения саммита Крымской платформы, в котором будут участвовать более трех десятков партнеров Украины.

"Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства. Важно, что президент поедет в Соединенные Штаты в сильной позиции, сразу после масштабного в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в том числе высокая делегация из США", — подытожил Кулеба в своем Facebook.

Ранее Фокус сообщал, что Белый дом анонсировал встречу Джо Байдена с Владимиром Зеленским. В пресс-релизе Белого дома сказано, что официальная встреча президентов США и Украины запланирована на 30 августа.

Также Фокус рассказывал, что в США попросили перенести встречу Байдена и Зеленского. Республиканец Тед Круз предположил, что дата выбрана специально, чтобы не дать Зеленскому встретиться с конгрессменами, выступающими против сделки Байдена с Путиным. 30 августа, на когда запланирована встреча Зеленского и Байдена, большинство конгрессменов будут в отпуске, поэтому часть законодателей выступает за перенос встречи президентов.