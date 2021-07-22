Американские конгрессмены просят Байдена перенести визит Зеленского

Республиканец Тед Круз предположил, что дата выбрана специально, чтобы не дать Зеленскому встретиться с конгрессменами, выступающими против сделки Байдена с Путиным.

Ряд конгрессменов США обратились с просьбой к президенту страны Джо Байдену изменить дату визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

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Как заявила сопредседатель Группы поддержки Украины в американском Конгрессе Марси Каптур, 30 августа (день, на который запланирован визит Зеленского в США) конгрессмены будет уже на каникулах, которые начнутся 7 августа и закончатся 20 сентября, пишет Голос Америки.

Письма с призывами перенести дату переговоров конгрессмены направили Джо Байдену. В них указано, что цель изменения дня визита – возможность провести с Владимиром Зеленским "надлежащий диалог".

Также нынешнюю дату визита Владимира Зеленского в США раскритиковал в своем микроблоге в Twitter сенатор Тед Круз.

"Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по Северного потоку-2. Наверное, просто совпадение", – написал политик.

[ + – ] Сообщение Теда Круза

Напомним, 21 июля в пресс-релизе Белого дома появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский отправится в США для встречи с президентом Джо Байденом 30 августа 2021 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что встреча Байдена и Зеленского откладывается.

Перед этим был телефонный разговор Зеленского и Байдена, состоявшийся 7 июня.

После этого разговора президент Украины заявил, что Джо Байден пригласил его на встречу в Вашингтоне в июле.