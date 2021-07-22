Американські конгресмени просять Байдена перенести візит Зеленського

Республіканець Тед Круз припустив, що дата обрана спеціально, аби не дати Зеленському зустрітися з конгресменами, які виступають проти угоди Байдена з Путіним.

Ряд конгресменів США звернувся з проханням до президента країни Джо Байдена змінити дату візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.

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Як заявила співголова Групи підтримки України в американському Конгресі Марсі Каптур, 30 серпня (день, на який заплановано візит Зеленського в США) конгресмени будуть уже на канікулах, які почнуться 7 серпня і закінчаться 20 вересня, пише Голос Америки.

Листи із закликами перенести дату переговорів конгресмени направили Джо Байдена. У них зазначено, що мета зміни дня візиту — можливість провести з Володимиром Зеленським "належний діалог".

Також нинішню дату візиту Володимира Зеленського в США розкритикував у своєму мікроблозі у Twitter сенатор Тед Круз.

"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Напевно, просто збіг", — написав політик.

[ + – ] Повідомлення Теда Круза

Нагадаємо, 21 липня в пресрелізі Білого дому зʼявилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський відправиться в США для зустрічі з президентом Джо Байденом 30 серпня 2021 року.

Раніше в ЗМІ зʼявилася інформація, що зустріч Байдена і Зеленського відкладається.

Перед цим була телефонна розмова Зеленського і Байдена, що відбулася 7 червня.

Після цієї розмови президент України заявив, що Джо Байден запросив його на зустріч у Вашингтоні в липні.