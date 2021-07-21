Зеленський зустрінеться з Байденом 30 серпня — Білий дім

Метою візиту є підтримка Штатами України в питаннях реалізації реформ, боротьби з корупцією. Також буде порушено питання співпраці в енергетичній сфері.

Президент України Володимир Зеленський відправиться в Сполучені штати 30 серпня для зустрічі з президентом Джо Байденом. Про це повідомляється в пресрелізі Білого дому.

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"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості бачити президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року", — вказується в повідомленні.

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Мета візиту — співпраця в галузі енергетичної безпеки і підтримка зусиль Зеленського в боротьбі з корупцією. Крім того, у документі наголошується підтримка українського президента в реалізації програми реформ, заснованої на спільних із США демократичних цінностях.

Зазначається, що візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям безперервної агресії Росії на Донбасі і в Криму.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ зʼявилася інформація, що зустріч Зеленського і Байдена відкладається. Володимир Зеленський також підтримав участь Байдена в переговорах щодо Донбасу, але в Держдепі заявили, що такої необхідності немає.

Раніше була телефонна розмова Зеленського і Байдена, вона відбулася 7 червня. Після нього український президент і заявив, що американський колега запросив його на зустріч у Вашингтоні в липні.