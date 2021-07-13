Зеленський підтримав участь Байдена в переговорах щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський порушить питання про участь лідера Білого дому в нормандському чи іншому форматі щодо Донбасу в ході липневого візиту в США.

Володимир Зеленський буде просити президента США Джо Байдена про участь Сполучених Штатів у переговорах з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, повідомив президент України на брифінгу з канцлером Ангелою Меркель.

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За словами президента України, він хоче, щоб США допомагали Україні в мирному врегулюванні війни на Сході і деокупації українських територій.

Питання про участь Джо Байдена в нормандському чи іншому форматі щодо Донбасу Володимир Зеленський порушить у кінці липня, коли в нього запланований офіційний візит у США.

Глава держави додав, що Україна підтримує розширення нормандського формату за рахунок приєднання США, але необхідна згода всіх учасників мирних переговорів.

"Про залучення президента Байдена до нормандського формату … Я дійсно хотів би, щоб США допомагали нам у вирішенні питання мирного врегулювання на Донбасі і деокупації наших територій. Це буде в нормандському форматі, якщо учасники нормандського формату будуть "за". Україна точно підтримує такий формат. Або це буде в іншому форматі. Це вже питання переговорів. У мене буде зустріч з президентом Байденом, і я також буду порушувати це питання", — заявив Володимир Зеленський під час брифінгу з Ангелою Меркель.

Президент України також закликав посилити тиск на Росію для виконання нею своїх зобовʼязань у питанні встановлення миру на Донбасі.

Раніше Фокус розповідав, що Володимир Зеленський і Ангела Меркель провели офіційну зустріч. За підсумками переговорів канцлер Німеччини виступила за збереження транзиту газу через Україну після будівництва "ПП-2". За словами Ангели Меркель, вона обговорить збереження транзиту газу через територію України на зустрічі з Джо Байденом.

Також Фокус повідомляв, що Ангела Меркель виступила за реалізацію "формули Штайнмаєра". Канцлер Німеччини зазначила низький прогрес у реалізації Мінських угод і заявила, що Берлін виступає за проведення виборів на Донбасі.