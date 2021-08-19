Встреча Зеленского с Байденом состоится на день позже запланированного, – Кулеба (видео)

Глава МИД Украины объяснил перенос даты расширением программы визита и дополнительной встречей двух лидеров в формате тет-а-тет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал на онлайн-брифинге в четверг, 19 августа, о программе визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

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"Все идет по плану. 30 августа Зеленский начнет визит в США по приглашению президента США Джо Байдена. Программа визита будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния", – сообщил министр.

Это, отметил Кулеба, две базовые точки в визите президента.

"Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединенных Штатах, никогда не посещал другое побережье США (на Тихом океане), хотя именно в штате Калифорния сосредоточены самые большие IT-компании, высокотехнологическая космическая индустрия. Это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри", – заявил Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, в связи с расширением программы визита, встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа.

"Мы договорились с США о переносе этой даты на один день в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен и будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате тет-а-тет", – добавил глава МИД.

[ + – ] Брифинг Дмитрия Кулебы (видео с 14-й минуты)

Напомним, в начале августа Дмитрий Кулеба вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком посетили США для подготовки предстоящей встречи Зеленского и Байдена.

Сам Зеленский заявил, что ожидает "содержательной и плодотворной" встречи, которая пройдет в Вашингтоне.

Ранее Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским, причем в пресс-релизе ведомства было сказано, что она запланирована на 30 августа.

После чего ряд конгрессменов обратились с просьбой к Джо Байдену изменить дату визита в Вашингтон Владимира Зеленского.