Зеленский озвучил, какие темы обсудит на встрече с Байденом

Президент Украины надеется на "содержательную и плодотворную" встречу, в ходе которой будет поднят ряд важных вопросов. Среди них – реформы и Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на известие о том, что его встреча с американским коллегой Джо Байденом состоится 30 августа. Реакция появилась на его странице в Twitter.

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Глава государства заявил, что ожидает "содержательной и плодотворной" встречи, которая пройдет в Вашингтоне.

"Продолжим обговаривать важные вопросы стратегического партнерства Украины и США — мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызову безопасности, экономического развития и поддержки реформ", — написал президент.

О том, что встреча двух глав государств состоится 30 августа, стало известно в среду, 21 июля. Как говорится в пресс-релизе главы Белого дома, целью визита является обсуждение сотрудничества в области энергетической безопасности и поддержки усилий Зеленского в борьбе с коррупцией.

До этого журналисты сообщили, что встреча Зеленского и Байдена откладывается. Несмотря на то, что президент Украины поддержал участие Байдена в переговорах по Донбассу, в Государственном департаменте США заявили, что потребности в этом нет.

Ранее, 7 июня, состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена. После него глава украинского государства заявлял, что американский коллега пригласил его на встречу в Вашингтоне в июле.