Зеленський озвучив, які теми обговорить на зустрічі з Байденом

Президент України сподівається на "змістовну і плідну" зустріч, у ході якої буде порушено ряд важливих питань. Серед них — реформи і Крим.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звістку про те, що його зустріч з американським колегою Джо Байденом відбудеться 30 серпня. Реакція зʼявилася на його сторінці у Twitter.

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Глава держави заявив, що очікує "змістовної і плідної" зустрічі, яка пройде у Вашингтоні.

"Продовжимо обговорювати важливі питання стратегічного партнерства України і США — миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку та підтримки реформ", — написав президент.

Про те, що зустріч двох глав держав відбудеться 30 серпня, стало відомо в середу, 21 липня. Як говориться в пресрелізі глави Білого дому, метою візиту є обговорення співпраці в галузі енергетичної безпеки і підтримки зусиль Зеленського в боротьбі з корупцією.

До цього журналісти повідомили, що зустріч Зеленського і Байдена відкладається. Незважаючи на те, що президент України підтримав участь Байдена в переговорах щодо Донбасу, у Державному департаменті США заявили, що потреби в цьому немає.

Раніше, 7 червня, відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. Після неї глава української держави заявляв, що американський колега запросив його на зустріч у Вашингтоні в липні.