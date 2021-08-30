Зеленский отвезет Байдену список пленных и пропавших без вести на Донбассе украинцев (видео)

Омбудсмен Людмила Денисова уверяет, что Зеленский может вернуться из Вашингтона с "интересными новостями" касательно будущего обмена пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский на встречу с лидером Белого дома Джо Байденом привезет список украинских пленных и пропавших без вести граждан. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, на встрече Владимира Зеленского с Джо Байденом в Вашингтоне будет подниматься вопрос украинских военнопленных. Людмила Денисова предположила, что глава государства вернется из США с приятными новостями по возможному обмену пленными.

"Почему сегодня Виталий Маркив на свободе, почему Олег Сенцов? Почему наши моряки два года назад вернулись? Потому что почти ежедневно вспоминались фамилии (пленных — ред.). Почему сейчас мы не вспоминаем Гуховского, Дудку, Бессарабова, Куку, Мустафаева, каждого человека, который находится в плену?… Я знаю, что президенту готовили все эти списки всех: пропавших без вести, заложников, военнопленных, политзаключенных. Я знаю, что президент повезет их (списки — ред.) в США. И я думаю, что этот вопрос будет там подниматься и обсуждаться. И может, что-то будет очень интересное для всех этих (пленных и заложников — ред.) относительно обмена и возвращения", — подчеркнула омбудсмен в эфире телеканала.

Собеседники попросили Денисову прокомментировать статистику МИД о пропавших без вести людей на Донбассе. Как отметила омбудсмен по правам человека, власти по линии исчезновении людей сотрудничают с общественными организациями, которые работают и на оккупированных территорий. Полученную информацию о пропавших без вести сперва анализируют, в том числе сотрудники СБУ, после чего создается список пропавших граждан.

"Вы эту цифру называли, что 258 человек (пропали без вести на Донбассе — ред.). Это и есть те люди, об исчезновении которых получили информацию из источников властей", — резюмировала Денисова в эфире телеканала.

[ + – ] Зеленский повезет Байдену список пленных и пропавших без вести украинцев

Ранее Фокус рассказывал о переносе встречи Зеленского с Байденом в США. Переговоры президентов США и Украины запланированы на 1 сентября.

Это уже не первый перенос встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена. Фокус сообщал, что 19 августа Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча президентов США и Украины, которая была запланирована на 30 августа, переносится на один день из-за изменении программы официального визита и проведении переговоров глав государств тет-а-тет.