Встречу Зеленского и Байдена вновь перенесли

В Белом доме сообщили, что встреча лидеров двух стран переносится на 1 сентября.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена снова перенесена, на этот раз – на 1 сентября 2021 года, сообщает в воскресенье, 29 августа Голос Америки, ссылаясь на информацию из Белого дома.

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Напомним, 19 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча Зеленского с Байденом состоится 30 августа, на день позже запланированного. Министр объяснил перенос даты расширением программы визита и дополнительной встречей двух лидеров в формате тет-а-тет.

В начале августа Кулеба вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком посетили США для подготовки предстоящей встречи Зеленского и Байдена.

Сам Зеленский заявлял, что ожидает "содержательной и плодотворной" встречи, которая пройдет в Вашингтоне.

Перед этим Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским, при этом в пресс-релизе ведомства было сказано, что она запланирована на 30 августа.

После этого ряд конгрессменов обратились с просьбой к Джо Байдену изменить дату визита в Вашингтон Владимира Зеленского.