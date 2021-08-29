Байден з дружиною особисто зустріли тіла американських солдатів, які загинули в Кабулі (фото, відео)
В результаті теракту в столиці Афганістану були вбиті 13 військовослужбовців американської армії.
Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден прибули на базу американських ВПС Дувр в штаті Делавер, щоб вшанувати пам'ять 13 американських військовослужбовців, загиблих в результаті теракту біля аеропорту Кабула, повідомляє в неділю, 29 серпня, Голос Америки.
Середній вік загиблих військових — 22 роки. це:
- штаб-сержант армії США Райан Кнаусс, 23 роки.
- медик ВМС Макстон Совяк, 22 роки.
представники Корпусу морської піхоти:
- молодший капрал Карім Нікоуі, 20 років.
- молодший капрал Девід Лі Еспіноза, 20 років.
- молодший капрал Райлі МакКаллум, 20 років
- молодший капрал Джаред Шмітц, 20 років
- молодший капрал Ріккі Томпсон, 21 рік
- капрал Хантер Лопес, 22 роки
- капрал Дега Пейдж, 23 роки
- капрал Хумберто Санчес, 25 років
- сержант Ніколь Гі, 23 роки
- сержант Джоанна Розаріо, 25 років
- штаб-сержант Дарен Тейлор Гувер, 31 рік
У заяві Білого дому сказано, що американський лідер зустрінеться з сім'ями загиблих військовослужбовців, які "віддали свої життя, щоб врятувати американців, наших партнерів і наших афганських союзників в Кабулі".
Після зустрічі з батьками загиблих військових подружжя Байденів візьме участь в "гідному переміщенні" — військовому ритуалі прийому останків загиблих в іноземних боях.
Нагадаємо, в результаті теракту в Кабулі число жертв перевищило 100 чоловік: були вбиті 13 військовослужбовців США, а також 90 жителів Афганістану. Поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 200 осіб.
Перший потужний вибух прогримів поряд з аеропортом Кабула, після чого стали чути автоматні черги. Факт підриву смертника підтвердили в Пентагоні США.
Другий вибух стався біля готелю Baron в Кабулі.
Третій вибух прогримів в неділю, 29 серпня: ракета потрапила в житловий будинок.