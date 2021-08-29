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Воєнний фокус Теракт в аеропорту Кабула у розпал евакуації

Байден з дружиною особисто зустріли тіла американських солдатів, які загинули в Кабулі (фото, відео)

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Джон Байден, дружина Байдена, Дувр,
Фото: trump2 | Джон Байден з дружиною

В результаті теракту в столиці Афганістану були вбиті 13 військовослужбовців американської армії.

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден прибули на базу американських ВПС Дувр в штаті Делавер, щоб вшанувати пам'ять 13 американських військовослужбовців, загиблих в результаті теракту біля аеропорту Кабула, повідомляє в неділю, 29 серпня, Голос Америки.

Середній вік загиблих військових — 22 роки. це:

  • штаб-сержант армії США Райан Кнаусс, 23 роки.
  • медик ВМС Макстон Совяк, 22 роки.

представники Корпусу морської піхоти:

  • молодший капрал Карім Нікоуі, 20 років.
  • молодший капрал Девід Лі Еспіноза, 20 років.
  • молодший капрал Райлі МакКаллум, 20 років
  • молодший капрал Джаред Шмітц, 20 років
  • молодший капрал Ріккі Томпсон, 21 рік
  • капрал Хантер Лопес, 22 роки
  • капрал Дега Пейдж, 23 роки
  • капрал Хумберто Санчес, 25 років
  • сержант Ніколь Гі, 23 роки
  • сержант Джоанна Розаріо, 25 років
  • штаб-сержант Дарен Тейлор Гувер, 31 рік
американські військові, які загинули в теракті в Кабулі — фото
Середній вік загиблих військових — 22 роки
Фото: Соцсети

У заяві Білого дому сказано, що американський лідер зустрінеться з сім'ями загиблих військовослужбовців, які "віддали свої життя, щоб врятувати американців, наших партнерів і наших афганських союзників в Кабулі".

Тіла загиблих прибули з Кабула 28 серпня

Після зустрічі з батьками загиблих військових подружжя Байденів візьме участь в "гідному переміщенні" — військовому ритуалі прийому останків загиблих в іноземних боях.

Байден з дружиною в аеропорту
Байден з дружиною прибули на базу американських ВПС

Нагадаємо, в результаті теракту в Кабулі число жертв перевищило 100 чоловік: були вбиті 13 військовослужбовців США, а також 90 жителів Афганістану. Поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 200 осіб.

Перший потужний вибух прогримів поряд з аеропортом Кабула, після чого стали чути автоматні черги. Факт підриву смертника підтвердили в Пентагоні США.

Другий вибух стався біля готелю Baron в Кабулі.

Третій вибух прогримів в неділю, 29 серпня: ракета потрапила в житловий будинок.