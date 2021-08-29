Байден з дружиною особисто зустріли тіла американських солдатів, які загинули в Кабулі (фото, відео)

В результаті теракту в столиці Афганістану були вбиті 13 військовослужбовців американської армії.

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден прибули на базу американських ВПС Дувр в штаті Делавер, щоб вшанувати пам'ять 13 американських військовослужбовців, загиблих в результаті теракту біля аеропорту Кабула, повідомляє в неділю, 29 серпня, Голос Америки.

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Середній вік загиблих військових — 22 роки. це:

штаб-сержант армії США Райан Кнаусс, 23 роки.

медик ВМС Макстон Совяк, 22 роки.

представники Корпусу морської піхоти:

молодший капрал Карім Нікоуі, 20 років.

молодший капрал Девід Лі Еспіноза, 20 років.

молодший капрал Райлі МакКаллум, 20 років

молодший капрал Джаред Шмітц, 20 років

молодший капрал Ріккі Томпсон, 21 рік

капрал Хантер Лопес, 22 роки

капрал Дега Пейдж, 23 роки

капрал Хумберто Санчес, 25 років

сержант Ніколь Гі, 23 роки

сержант Джоанна Розаріо, 25 років

штаб-сержант Дарен Тейлор Гувер, 31 рік

[ + – ] Середній вік загиблих військових — 22 роки Фото: Соцсети

У заяві Білого дому сказано, що американський лідер зустрінеться з сім'ями загиблих військовослужбовців, які "віддали свої життя, щоб врятувати американців, наших партнерів і наших афганських союзників в Кабулі".

[ + – ] Тіла загиблих прибули з Кабула 28 серпня

Після зустрічі з батьками загиблих військових подружжя Байденів візьме участь в "гідному переміщенні" — військовому ритуалі прийому останків загиблих в іноземних боях.

[ + – ] Байден з дружиною в аеропорту

[ + – ] Байден з дружиною прибули на базу американських ВПС

Нагадаємо, в результаті теракту в Кабулі число жертв перевищило 100 чоловік: були вбиті 13 військовослужбовців США, а також 90 жителів Афганістану. Поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 200 осіб.

Перший потужний вибух прогримів поряд з аеропортом Кабула, після чого стали чути автоматні черги. Факт підриву смертника підтвердили в Пентагоні США.

Другий вибух стався біля готелю Baron в Кабулі.

Третій вибух прогримів в неділю, 29 серпня: ракета потрапила в житловий будинок.