В аеропорту Кабула стався потужний вибух, чути стрілянину (відео)
Факт вибуху вже підтвердили в Пентагоні. За попередньою інформацією, смертник підірвав себе, повідомляється про десятки загиблих.
У четвер, 26 серпня, поруч із північними воротами кабульського аеропорту прогримів потужний вибух, унаслідок якого багато людей отримали поранення, на місці чути стрілянину. Про це повідомляє The Daily Beast.
Інформацію вже підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі. На своїй сторінці в Twitter він написав, що кількість жертв наразі встановити неможливо, проте коли дані стануть відомими, то Міноборони їх надасть.
Кореспондент Fox News Дженніфер Гріффін у себе на сторінці в Twitter із посиланням на офіційні джерела в США повідомляє, що вибух здійснив терорист-смертник.
Видання Sky News повідомляє про десяток загиблих унаслідок вибуху.
Варто зазначити, що вибух прогримів незабаром після того, як офіційні особи в США закликали людей триматися подалі від аеропорту через неминучу терористичну загрозу з боку афганського підрозділу Ісламської держави.
У той же час у мережі вже почали з'являтися перші фото- та відеоматеріали з місця події.
На кадрах видно, що на місці події дійсно багато поранених, яких намагаються евакуювати в безпечне місце.
Як повідомлялося раніше, в понеділок, 23 серпня, таліби відібрали зброю у збройної групи захисту колишнього президента Афганістану Хаміда Карзая (з 2004 по 2014 рік) і забрали його автомобілі. Через це Карзай переїхав у будинок голови Вищої ради національного примирення Абдулли Абдулли. 25 серпня таліби обшукали будинок Абдулли і забрали його охорону й автомобілі.
Так, Карзай та Абдулла фактично знаходяться під домашнім арештом у Кабулі, їх охороняють самі таліби.