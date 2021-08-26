В аеропорту Кабула стався потужний вибух, чути стрілянину (відео)

Факт вибуху вже підтвердили в Пентагоні. За попередньою інформацією, смертник підірвав себе, повідомляється про десятки загиблих.

У четвер, 26 серпня, поруч із північними воротами кабульського аеропорту прогримів потужний вибух, унаслідок якого багато людей отримали поранення, на місці чути стрілянину. Про це повідомляє The Daily Beast.

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Інформацію вже підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі. На своїй сторінці в Twitter він написав, що кількість жертв наразі встановити неможливо, проте коли дані стануть відомими, то Міноборони їх надасть.

Кореспондент Fox News Дженніфер Гріффін у себе на сторінці в Twitter із посиланням на офіційні джерела в США повідомляє, що вибух здійснив терорист-смертник.

Видання Sky News повідомляє про десяток загиблих унаслідок вибуху.

Варто зазначити, що вибух прогримів незабаром після того, як офіційні особи в США закликали людей триматися подалі від аеропорту через неминучу терористичну загрозу з боку афганського підрозділу Ісламської держави.

У той же час у мережі вже почали з'являтися перші фото- та відеоматеріали з місця події.

На кадрах видно, що на місці події дійсно багато поранених, яких намагаються евакуювати в безпечне місце.

Як повідомлялося раніше, в понеділок, 23 серпня, таліби відібрали зброю у збройної групи захисту колишнього президента Афганістану Хаміда Карзая (з 2004 по 2014 рік) і забрали його автомобілі. Через це Карзай переїхав у будинок голови Вищої ради національного примирення Абдулли Абдулли. 25 серпня таліби обшукали будинок Абдулли і забрали його охорону й автомобілі.

Так, Карзай та Абдулла фактично знаходяться під домашнім арештом у Кабулі, їх охороняють самі таліби.