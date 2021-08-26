Щоб був більш поступливим: експрезидента Афганістану Карзая помістили під домашній арешт

Таліби пішли на такий крок після того, як намагалися сформувати новий уряд. У нього повинні були увійти деякі екскерівники країни.

У понеділок, 23 серпня, таліби відібрали зброю у збройної групи захисту колишнього президента Афганістану Хаміда Карзая (з 2004 по 2014 рік) і забрали його автомобілі. Через це Карзай переїхав у будинок голови Вищої ради національного примирення Абдулли Абдулли. 25 серпня таліби обшукали будинок Абдулли і забрали його охорону й автомобілі. Про це повідомило CNN.

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У результаті Карзай і Абдулла фактично перебувають під домашнім арештом у Кабулі, їх охороняють самі таліби.

16 серпня офіційний представник "Талібану" заявив, що вони вимагають виведення іноземних військ з країни до оформлення нової влади. Він також повідомив про початок переговорів, спрямованих на формування ісламського уряду, у якому братимуть участь не тільки члени руху, а й інші афганці.

"Інклюзивний афганський уряд — це те, чого вимагає і бажає народ Афганістану", — заявив офіційний представник політичного офісу "Талібану" Сухейль Шахін.

Після цього були проведені переговори з Карзаєм і Абдуллою, які залишилися в Кабулі, коли таліби захопили столицю.

[ + – ] Карзай (у центрі ліворуч) зустрічається з високопоставленим лідером талібів Анасом Хаккані (у центрі праворуч) і Абдуллою Абдуллою (другий праворуч) у Кабулі 18 серпня. Роздатковий матеріал/"Талібан"

Абдулла раніше заявляв, він сподівається, що "Талібан" сформує інклюзивний уряд. Наразі він налаштований менш оптимістично, ніж тиждень тому, повідомило джерело CNN.

Зазначимо, що міжнародний аеропорт Кабула, через який зараз проходить масова евакуація, носить ім'я Хаміда Карзая.

Нагадаємо, в Афганістані жінкам тимчасово заборонили виходити з дому і відвідувати роботу, оскільки це для них небезпечно. Про це сказав офіційний представник руху "Талібан" Забіхула Муджахід.

Посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов похвалив талібів за "нормалізацію обстановки" в країні.