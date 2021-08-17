Російський посол у Кабулі похвалив талібів за те, що ті "не їдять жінок" (відео)

За словами Дмитра Жирнова, після захоплення влади Талібаном у столиці Афганістану стало "незвично тихо".

Посол Російської Федерації в Афганістані Дмитро Жирнов в ефірі одного з російських державних телеканалів розхвалив талібів, які захопили владу в Афганістані, за "нормалізацію ситуації" в країні.

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"Сьогодні вранці до нас (посольства Росії в Кабулі. — Ред.) прийшли таліби. Добре озброєні, встали по зовнішньому периметру посольства, так, щоб ніхто не міг до нас проникнути, ніякий терорист або божевільний. Життя в місті нормалізувалося, запрацювали школи, навіть школи для дівчаток", — розповів він.

Посол вважає, що "страшилки" на адресу Талібану, які нібито поширює Захід, не відповідають дійсності.

"Таліби їстимуть жінок і так далі. Вони не стали їх їсти, вони відкрили школи для дівчаток. Я планую з'їздити з талібами по місту, подивитися своїми очима. У місті незвично тихо стало: немає вибухів, немає стрілянини, як це було при Гані (Ашраф Гані, — президент Афганістану, який покинув країну. — Ред.)", — додав Дмитро Жирнов.

[ + – ] Виступ Дмитра Жирнова

Нагадаємо, жителі Афганістану, які намагаються покинути країну після перемоги Талібану, в розпачі штурмують літаки в надії полетіти з Кабула.

Також ми розповідали, що місцеві жінки в жаху очікують повернення бузувірських законів, за якими їм заборонено здобувати освіту, виходити з дому без паранджі, водити машину і виконувати будь-яку роль, крім дружини або наложниці.

А журналістка CNN Клариса Ворд після повного захоплення влади Талібаном в Афганістані змінила свій зовнішній вигляд: вона вдягла хіджаб і вела трансляцію на тлі талібів, які кричали "Смерть Америці".