Российский посол в Кабуле похвалил талибов за то, что те "не едят женщин" (видео)

По словам Дмитрия Жирнова, после захвата власти Талибаном в столице Афганистана стало "непривычно тихо".

Посол Российской Федерации в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире одного из российских государственных телеканалов расхвалил талибов, захвативших власть в Афганистане, за "нормализацию обстановки" в стране.

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"Сегодня утром к нам (посольству России в Кабуле. – Ред.) пришли талибы. Хорошо вооруженные, встали по внешнему периметру посольства, так, чтобы никто не мог к нам проникнуть, никакой террорист или сумасшедший. Жизнь в городе нормализовалась, заработали школы, даже школы для девочек", – рассказал он.

Посол считает, что "страшилки" в адрес Талибана, которые якобы распространяет Запад, не соответствуют действительности.

"Талибы будут есть женщин и так далее. Они не стали их есть, они открыли школы для девочек. Я планирую съездить с талибами по городу, посмотреть своими глазами. В городе непривычно тихо стало: нет взрывов, нет стрельбы, как это было при Гани (Ашраф Гани, – президент Афганистана, покинувший страну. – Ред.)", – добавил Дмитрий Жирнов.

[ + – ] Выступление Дмитрия Жирнова

Напомним, жители Афганистана, пытающиеся покинуть страну после победы Талибана, в отчаянии штурмуют самолеты в надежде улететь из Кабула.

Также мы рассказывали, что местные женщины в ужасе ожидают возвращения изуверских законов, по которым им запрещено получать образование, выходить из дома без паранджи, водить машину и выполнять любую роль, кроме жены или наложницы.

А журналистка CNN Клариса Уорд после полного захвата власти Талибаном в Афганистане сменила свой внешний вид: она надела хиджаб и вела трансляцию на фоне талибов, кричащих "Смерть Америке".