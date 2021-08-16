Мест на всех нет. В аэропорту Кабула сотни людей "штурмуют" самолеты (видео)

Талибан контролирует все наземные пограничные переходы в стране, покинуть Афганистан можно лишь через аэропорт.

Жители Афганистана, пытающиеся покинуть страну после победы радикальной организации "Талибан", в отчаянии штурмуют самолеты в надежде улететь из Кабула.

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Часть из них опасаются за свои жизни из-за вероятной мести талибов за то, что они сотрудничали с иностранцами. Многие не хотят жить при шариате, который могут установить в Афганистане талибы.

Журналист Ахмер Хан показал несколько видеосюжетов, на которых люди пытаются забраться в самолеты по пассажирским трапам и рукавам терминалов кабульского аэропорта.

[ + – ] Ситуация в аэропорту Кабула

[ + – ] Люди штурмуют самолеты

[ + – ] Желающих улететь гораздо больше, чем мест в самолетах

По информации The Guardian, район посольства Вазир Акбар Хана практически пустой: почти все сотрудники диппредставительств уже вылетели вместе с семьями из Кабула, или же находятся в аэропорту.

По словам двух австралийцев, находящихся сейчас в аэропорту Кабула, американские военные "изо всех сил пытаются поддерживать порядок", сообщает репортер Австралийской радиовещательной корпорации Стивен Дзедзич.

[ + – ] Сообщение Стивена Дзедзича

Ранее радикальная организация Талибан объявила, что война в Афганистане окончена.

Вечером, 15 августа в аэропорту Кабула начался хаос из-за того, что тысячи людей пытаются покинуть Афганистан.

В тот же день, около американского военно-транспортного самолета С-17А выстроилась огромная очередь желающих покинуть страну, однако желающих уехать из Афганистана оказалось гораздо больше, чем свободных мест в спасательном самолете.

При этом, в российском МИД заявили о "хороших отношениях" с Талибаном, несмотря на то, что в РФ эта радикальная организация официально объявлена террористической.