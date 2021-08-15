Эвакуация из Афганистана: возле военно-транспортного самолета выстроилась огромная очередь (видео)

В международном аэропорту Кабула началась давка: желающих покинуть страну оказалось значительно больше, чем свободных мест в спасательном самолете.

Из Кабула, столицы Афганистана, продолжается эвакуация дипломатов и гражданских. На приближенном к Министерству обороны РФ Telegram-канале "Милитарист" опубликовали видео, на котором видно, что возле американского военно-транспортного самолета С-17А выстроилась огромная очередь желающих покинуть страну.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Очередь к транспортному самолету ВВС США в Кабуле

В соцсетях также опубликовали видео, снятое в переполненном кабульском аэропорту, где, как сообщается, в течение всего дня было огромное количество людей. Отмечается, что свободных мест в спасательном самолете из страны на сегодня уже нет.

[ + – ] Ситуация в аэропорту Кабула

Российский Telegram-канал Mash опубликовал видео давки в аэропорту Кабула.

"Люди бегут из страны", — сказано в подписи к ролику.

[ + – ] Давка в аэропорту Кабула, Афганистан

Специализированный портал Forces News со ссылкой на Министерство обороны Великобритании же сообщил, что в Кабул прибыли военнослужащие 16-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил страны. Они прибыли в Афганистан для эвакуации дипломатов и граждан Великобритании.

[ + – ] В Кабул прибыли ВВС Великобритании

Напомним, для эвакуации сотрудников диппредставительств и гражданских президент США Джо Байден решил отправить в Афганистан порядка 5 тысяч солдат. Операция по вывозу американских граждан из Кабула началась 15 августа.

В этот же день президент страны Ашраф Гани сообщил, что отказывается от своих полномочий в пользу боевиков движения "Талибан". И.о. руководителя МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзакавал предложил передать власть переходному правительству, однако талибы отвергли эту идею и уже зашли в дворец главы государства.