Талибы отвергли переходное правительство в Афганистане и зашли в президентский дворец (видео)

Президент Афганистана Ашраф Гани к этому моменту уже покинул столицу страны.

Официальные представители движения "Талибан" отказываются от идеи переходного правительства в Афганистане, утверждая, что действующее правительство должно передать им власть напрямую. Об этом в воскресенье, 15 августа, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Талибы захватили Афганистан

До этого президент Афганистана Ашраф Гани объявил об отставку и покинул Кабул после того. Таким образом, завершилось возвращение к власти движения "Талибан" после того, как два десятилетия назад его представителей вытеснили силы во главе с США.

До этого, как пишет "Голос Америки", и. о. главы Министерства внутренних дел страны Абдул Саттар Мирзакавал заявил, что власть для начала будет передана временной афганской администрации.

Мирзакавал отметил, что штурма Кабула не будет и что была договоренность о том, чтобы передать власть мирно.

В настоящее время дипломаты США уже были эвакуированы в аэропорт Кабула на вертолете. Что же касается дипломатов из РФ, то они, как пишет ТАСС, заявили, что не считают происходящие события сколько-нибудь опасными, а потому не намерены эвакуироваться.

В то же время бойцы движения "Талибан" уже вошли в президентский дворец в Кабуле. Соответствующие видео опубликовал ряд СМИ.

Кто такие талибы и чего они хотят

Движение "Талибан" — организация исламистов, которая сформировалась в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Движение правило страной с 1996 по 2001 год, а с 2004 года правит регионом Вазиристан на севере Пакистана.

После терактов 11 сентября 2001 года США вошли в Афганистан, начав операцию "Несокрушимая свобода". С тех пор они в значительной степени контролировали ситуацию в стране.

Однако после начала выхода войск США с территории страны "Талибан" стал возвращать свое влияние.

Напомним, что эвакуация американских дипломатов из Кабула проводилась на вертолетах, в том числе на "Чинуках" (Chinook) с двумя двигателями и "Черных ястребах" (Black Hawk). Они приземлялись, а затем взлетали в небо, загруженные пассажирами. Госсекретарь США сообщил, что диппредставительство страны будет временно находиться в международном аэропорту страны.

Отметим, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден распорядился отправить в Афганистан 5 тысяч военных для эвакуации сотрудников посольства и гражданских из страны. Американский лидер также пригрозил военным ответом, если талибы будут мешать вывозу людей.