США направили 5 тыс. военных в Афганистан на фоне сдачи очередного города без боя (фото)

Талибам фактически открывается путь на столицу Кабул. Штаты угрожают военным ответом, если им помешают проводить эвакуацию посольства и союзников.

Президент Соединенных штатов Джо Байден принял решение направить 5000 военных для безопасной эвакуации посольства и союзного персонала из Афганистана. При этом под контроль талибов перешел город Джелалабад. Об этом пишет Reuters и BBC.

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Боевики Талибана захватили Джелалабад, город был сдан без боя. По словам губернатора населенного пункта, это был единственный способ сберечь жизни гражданских — дать талибам войти в город.

[ + – ] Сдача Джелалабада талибам Фото: Скриншот

"Мы проснулись, а вокруг — белые флаги талибов. Они вошли без боя", — сообщает местный житель о событиях в Джелалабаде.

Джелалабад — админцентр провинции Нангархар, который находится к востоку от столицы Кабула. Был одним из ключевых городов, который находился под контролем сил безопасности.

[ + – ] Карта контроля Афганистана Фото: AP Photo

Перед этим талибы захватили Мазари-Шариф — город был одним из центров сопротивления правительства. Американские военные наносят авиаудары по позициям Талибана. Также Джо Байден анонсировал переброску дополнительных сил в Афганистан для обеспечения эвакуации.

[ + – ] Контроль Афганистана по состоянию на 15 августа

"Основываясь на рекомендациях наших дипломатических, военных и разведывательных групп, я санкционировал развертывание примерно 5000 американских военнослужащих, чтобы убедиться, что у нас может быть организованное и безопасное сокращение американского персонала и другого союзного персонала, а также организованная и безопасная эвакуация афганцев, которые помогали нашим войскам во время нашей миссии, и тех, кто подвергался особому риску наступления талибов", — заявил Байден.

Подчеркивается, что первые 3 тысячи морпехов уже находятся в Афганистане для эвакуации посольства США. Руководство Штатов угрожает военным ответом талибам, если они помешают эвакуировать представительство.

Напомним, вчера, 14 августа Талибан захватил четвертый по величине город Афганистана — Мазари-Шариф. В СМИ появлялась информация, что президент Афганистана в ближайшее время может покинуть страну

Фокус разбирался, что пишут мировые СМИ о блицкриге Талибана.