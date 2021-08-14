Кольцо сужается. Талибы захватили четвертый по величине город Афганистана (видео)

Мазари-Шариф (столица провинции Балх) был последним провинциальным оплотом между Талибаном и его господством над северной частью Афганистана.

В субботу, 14 августа осада боевиками радикальной организации "Талибан" города Мазари-Шарифа (столицы провинции Балх) завершилась захватом западного входа в город, сообщает The New York Times.

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Издание пишет, что в последнем незахваченном до этого времени талибами крупном городе на севере Афганистана начались серьезные боевые столкновения.

На данный момент боевики "Талибана" уже почти полностью контролируют южные, западные и северные районы Афганистана, они почти окружили столицу страны Кабул, продолжая свое стремительное военное наступление.

По словам бывшего члена провинциального совета Мохаммада Ибрагима Хайрандеша, правительственные войска не сражаются с талибами, город защищают только ополченцы Атта Нура и Дустума.

"Ситуация критическая и она становится все хуже", – говорит он.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин опубликовал в своем Telegram-канале видео происходящего в городе.

[ + – ] Бегство правительственных войск

Позже появилась информация, что боевикам удалось практически полностью захватить город.

Местный депутат Абас Эбрахимзада говорит, что корпус национальной армии провинции сдался первым, в связи с чем проправительственные ополченцы потеряли боевой дух и сдались боевикам, сообщает Washington Post.

По его словам, все важные объекты и правительственные учреждения, включая канцелярию губернатора, в настоящее время в руках талибов.

[ + – ] Талибы в городе Мазари-Шариф

Новостной телеканал News9 информирует, что Мазари-Шариф – крупный экономический центр и ключевой транзитный пункт между Афганистаном и Центральной Азией.

Город был последним провинциальным оплотом, стоявшим между Талибаном и его господством над северной частью Афганистана.

"Падение Мазари-Шарифа — это не просто потеря экономического центра с хорошими связями. Если он падет, надежды на то, что правительство устоит против нападения талибов в ближайшем будущем, по меньшей мере, неутешительны", – сообщает телеканал.

Напомним, утром в субботу, 14 августа, боевики движения "Талибан" начали штурм города Мазари-Шариф, центра провинции Балх на северо-западе страны.

Также появилась информация, что "Талибан" захватил в Афганистане город Шаран (столицу провинции Пактика на востоке страны).

Фокус писал о том, что президент Афганистана Ашраф Гани может покинуть страну в любой момент.