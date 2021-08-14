Талибы начали штурм Мазари-Шарифа, центра провинции на севере Афганистана (видео)

Пентагон приступил к планированию операции по эвакуации из Кабула всего состава американского посольства.

Утром в субботу, 14 августа, боевики движения "Талибан" начали штурм города Мазари-Шариф, центра провинции Балх на северо-западе страны.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Моджахеды Исламского Эмирата начали точечные и быстрые операции по вражеским объектам со всех концов города. По новой информации, противник понес потери, и моджахеды продвигаются вперед", – сказал пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид, передает агентство "Интерфакс".

Боевики также прорвались на окраины города Шаран, столицы провинции Пактика на юго-востоке Афганистана.

"К нам попало много оружия и снаряжения. В настоящее время идет бой в первом районе Шарана, моджахеды продвигаются к резиденции губернатора", – сообщил Муджахид.

Минувшей ночью талибы попытались захватить город Маймана, центр провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана.

Фарьяб и Балх – эти две провинции на севере страны, которые до сих пор не захвачены талибами.

Отметим, 10 августа афганской армии удалось отразить попытки "Талибана" приблизиться к Мазари-Шарифу. Перед этим талибы заявили, что ситуация в районе полностью вышла из-под контроля властей, и объявили о скорой победе.

Пентагон приступил к планированию операции по эвакуации из Кабула всего состава американского посольства, сообщает издание Politico. По словам источников издания, Центральное командование вооруженных сил США считает полную эвакуацию посольства неизбежной.

Напомним, 12 августа талибы заявили, что взяли Кандагар и Герат — второй и третий по величине города Афганистана и столицы одноименных провинций, 13 августа эта информация получила официальное подтверждение. Бои между талибами и правительственными войсками, которых поддерживают местные ополченцы, идут в 50 километрах от столицы страны Кабула.

U.S. News со ссылкой на источники в американской и иностранной разведке сообщило, что Китай готов признать "Талибан" законным правительством Афганистана в случае, если ему удастся свергнуть правительство в Кабуле.