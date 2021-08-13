В 50 км от Кабула. Что пишут мировые СМИ о блицкриге "Талибана" (карта, фото, видео)

Талибы в 50 км от Кабула, вице-премьер Афганистана бежал на вертолете, правительство за неделю потеряло контроль над 15 городами. События в Афганистане — в центре внимания мировых СМИ. Фокус выбрал самые яркие и жесткие цитаты.

В четверг, 12 августа, силы радикального движения "Талибан" заявили, что взяли Кандагар и Герат — второй и третий по величине города Афганистана и столицы одноименных провинций, 13 августа эта информация получила официальное подтверждение. Бои между талибами и правительственными войсками, которых поддерживают местные ополченцы, идут в 50 километрах от столицы страны.

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Фокус собрал реакции зарубежной прессы на стремительную потерю правительством Афганистана контроля над своими территориями.

[ + – ] По состоянию на 13 августа талибы контролируют столицы 15 провинций (вилайетов) Афганистана Фото: aljazeera.com

Independent: "Талибан" возвратился в родную гавань

"Город, который является родиной движения "Талибан", стал 12-й столицей провинции из 34, которые талибы захватили в ходе недельной кампании", — пишет журналист британского издания Грэм Мэсси. Город пал в четверг вечером, и чиновники осадили аэропорт, спасая свои жизни.

Кандагар уже был под талибами — в 1990-х годах, после того как заявили о том, что Афганистан является исламским государством. Однако в тот раз "Талибан" вытеснили американцы, которые вторглись в страну в 2001-м, после атаки на Башни-близнецы.

[ + – ] Обложка спецвыпуска журнала Time за 14 сентября 2001 года

Спасаются бегством не только представители местной администрации. Обозреватель Independent продолжает: "На фоне ухудшающейся ситуации… Соединенные Штаты объявили, что в течение двух следующих дней они направят 3 тысячи военнослужащих для помощи в эвакуации персонала из посольства США в Кабуле".

По данным издания, сотни американских морских пехотинцев уже находятся на территории посольского комплекса в столице Афганистана и готовят эвакуацию диппредставительства, в котором работают 4 тысячи человек — включая 1,4 тыс. граждан США. В свою очередь Великобритания также заявила, что направит в страну 600 военнослужащих для помощи в эвакуации британских граждан.

Куда ушло более 830 миллиардов долларов, потраченных Министерством обороны США на обучение и подготовку правительственных войск?

"Талибан сейчас контролирует две трети страны", — пишет Мэсси, и сообщает, ссылаясь на данные коллег из The Washington Post: американские военные чиновники доложили Белому дому, что талибы могут взять Кабул всего за 30-90 дней. "Это намного быстрее, чем первоначальный прогноз США, согласно которому для этого может потребоваться от шести до 12 месяцев", — добавляет автор публикации.

Журналист напоминает, что прежде чем аэропорт Кабула был возвращен силам правительства Афганистана, он был основной базой для войск США и НАТО — до мая 2021 года, когда начался вывод сил Штатов и Альянса из страны. И, подводя итог публикации, приводит заявление президента США Джо Байдена, сделанное на этой неделе по поводу ситуации в Афганистане после вывода войск.

[ + – ] Джо Байден: "Мы обучили и оснастили современным оборудованием более 300 тысяч афганских военнослужащих" Фото: скриншот

"Я не жалею о своем решении. Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и оснастили современным оборудованием более 300 тысяч афганских военнослужащих. Теперь они должны сражаться сами за себя", — сказал глава американского государства.

New York Times: "Крах Афганистана ускоряется"

Именно о боеспособности правительственных войск и ополченцев пишут авторы материала в "Нью-Йорк таймс", отмечая, что "потеря Кандагара на юге и Герата на западе является сокрушительным ударом для правительства".

По мнению издания, наступление талибов продемонстрировало почти полный крах афганских сил безопасности — менее чем за три недели до того, как американские военные окончательно покинут Афганистан. "Некоторые американские официальные лица опасаются, что афганское правительство падет в течение 30 дней", — говорится в публикации.

"И Кандагар, и Герат были хорошо защищены, и сражения за них длились неделями. Но афганские силы безопасности все чаще проигрывали, и многие солдаты и полицейские дезертировали или даже переходили на другую сторону", — констатируют журналисты не особенно высокий боевой дух сил, которые противостоят "Талибану".

Есть и другие причины, которые дают преимущество талибам. Согласно публикации, афганская армия, спецназ и специальные подразделения полицейских пытались удержать Кандагар, который давно осаждали талибы. Но в среду, 11 августа, боевики захватили центральную городскую тюрьму и освободили сотни заключенных — которые и пополнили ряды "Талибана". К вечеру следующего дня талибы прорвали все линии фронта, окружавшие город. В течение нескольких часов почти все командиры афганских войск и спецназа покинули город, фактически передав его противнику.

Кандагар представляет собой "большой приз" для талибов — это экономический центр южной части страны, родина радикального движения, служившая столицей боевиков во время их пятилетнего правления (с 1996 по 2001 год — ред.).

Тем временем атаки на крупные города, еще остающиеся под контролем правительства Афганистана, продолжаются. 13 августа талибы взяли Лашкар Гах (столица южной провинции Гильменд), но Мазари-Шариф (четвертый по величине город страны) еще держится. Захвачена талибами и столица провинции Гильменд — город Лашкар Гах на юге Афганистана. New York Times полагает, что имея в своем активе Кандагар и Лашкаргах, "Талибан" может эффективно контролировать всю южную часть страны.

Талибы "стремятся к полной военной победе. И такой исход кажется все более вероятным", — считают журналисты "Нью-Йорк таймс".

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По мере того как талибы продолжают наступление, тысячи вынужденных переселенцев стекаются в Кабул, один из последних "островов безопасности", находящихся под контролем правительства. Сотни тысяч человек оказались в ловушке между боевыми действиями на городских улицах и авиаударами с неба.

Washington Post: эхо Сайгона и поражение США

Колумнист "Вашингтон пост" Ишаан Тарур в своей публикации приходит к выводу, что теперь, когда боевики подошли совсем близко к Кабулу, "Талибан" находится, "пожалуй, в самой сильной позиции с 2001 года — до того как он был свергнут при помощи США".

"Афганские вооруженные силы, созданные за годы обучения Штатами и при значительной финансовой поддержке, расшатаны и деморализованы. В одном городе за другим солдаты сдавались или бросали свои посты. В некоторых случаях талибы уезжали с военной техникой США, включая оружие и транспортные средства", — пишет журналист.

[ + – ] Талибы с трофейными американскими БПЛА — видео

По словам колумниста, администрация Джо Байдена "отчаянно пытается сплотить разрозненных игроков" — от соседей Афганистана до Евросоюза и Китая, чтобы они выступили единым дипломатическим фронтом на переговорах с "Талибаном".

"Однако влияние боевиков только растет, поскольку эхо Сайгона 1975 года (падение столицы Южного Вьетнама, которое ознаменовало окончание войны и переход власти над объединенной страной к коммунистам — ред.) все громче звучит в Кабуле 2021 года", — считает Тарур.

[ + – ] Апрель 1975 г. Американцы дерутся за место в эвакуационном вертолете Фото: Автор фото неизвестен.

По оценкам американской разведки, на которые ссылается журналист, возможный захват талибами Кабула "может занять несколько месяцев, а может быть, даже недель".

Associated Press: "Крах афганских сил вызывает вопросы".

Стремительное наступление талибов и ошеломляющий провал афганских сил вызывает новые вопросы, пишет Assotiated Press. А именно — о том, куда ушло более 830 миллиардов долларов, потраченных Министерством обороны США на обучение этих войск… Особенно когда боевики "Талибана" ездят на американских хаммерах и пикапах, вооруженные М-16 за плечами", — говорится в публикации агентства.

По словам авторов статьи, афганские силы безопасности и правительство не отреагировали на неоднократные вопросы, которые поступали от журналистов в течение нескольких дней по поводу боевых действий и боеспособности армии Афганистана.

BBC: "Афганцы злятся на правительство".

"Люди не могут поверить в происходящее. Только в четверг пять столиц провинций, в том числе крупные города, перешли под контроль талибов. В Кабул прибывают тысячи людей, и это число меняется с каждым часом. Они едут с очень небольшим количеством вещей. Это люди, у которых были дом и работа, магазины и фермы — и им пришлось все бросить и бежать", — пишет корреспондентка BBC из Кабула.

По ее словам, мирные жители Афганистана рассматривают столицу страны в качестве единственного места, где еще можно укрыться от боевиков "Талибана".

"Они (мирные жители Афганистана — ред.) злятся на правительство из-за того, что их оставили на произвол судьбы. Власти заявляют, что разместят их в мечетях и предоставят помощь, однако ее не хватит на всех. Также есть недовольство тем, что США и Великобритания эвакуируют своих граждан и бросают афганцев", — отмечает ВВС.

Тем временем бои между правительственными силами и радикальным движением идут в 50 километрах от Кабула — в провинции Логар.

[ + – ] Бои в провинции Логар

Что сейчас происходит в Афганистане и вокруг него

U.S. News со ссылкой на источники в американской и иностранной разведке сообщает, что Китай готов признать "Талибан" законным правительством Афганистана в случае, если радикальному движению удастся свергнуть правительство в Кабуле.

"Новые китайские военные и разведывательные оценки реалий на местах в Афганистане побудили лидеров Коммунистической партии Китая подготовиться к официальному оформлению своих отношений с повстанческой сетью", — говорится в публикации.

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По мнению автора статьи, возможное признание Пекином "Талибана" подрывает попытки США попытаться оказать давление на боевиков с целью вернуть их к дипломатическим переговорам.

"Если талибы заявляют, что хотят международной легитимности, то эти действия (захват новых территорий — ред.) не принесут им желанного результата", — заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Талибам стоит "уделить мирному процессу столько ​​же энергию, как и своей военной кампании. Мы настоятельно призываем их сделать это", — заявила Псаки.

Напомним, афганские журналисты сообщали, что правительство Афганистана предложило талибам разделить власть в стране и прекратить наступление. Однако позже у президента страны Мухаммада Ашрафа Гани заверили, что прежний план по мирному урегулированию конфликта, ранее отвергнутый талибами, изменен не будет.

Тем временем власти Германии пригрозили прекратить финансирование Афганистана в случае, если "Талибан" захватит власть в этой стране. По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, ФРГ ежегодно выделяет Афганистану 430 миллионов евро.