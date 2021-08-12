До столицы 150 километров: талибы за неделю захватили уже десятую провинцию Афганистана

Теперь боевики хотят продвинуться на юг к провинциям Кандагар и Гильменд, где большинство округов уже контролируются "Талибаном".

В среду, 11 августа, боевики радикального движения "Талибан" захватили аэропорты в афганских городах Фарах и Кундуз. Также талибы взяли под контроль военную базу в Кундузе, сотни солдат Афганистана сдались захватчикам. Об этом сообщает "Голос Америки".

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По словам афганского депутата Шаха Хан Шерзада, аэропорт и армейский корпус в Кундузе достался "Талибану" со всем оборудованием. Журналист Адитья Раж Кол обнародовал в своем Twitter видео, на котором, по его словам, показано, что талибы захватили истребитель Ми-24, переданный правительством Индии в подарок Афганистану.

[ + – ] Боевики "Талибана" захватили истребитель Ми-24

В свою очередь "Талибан" заявил, что его силы полностью контролируют девять столиц провинций и намерены продолжать захватывать остальные. Пресс-секретарь талибов Забихулла Моджахид в комментарии "Голосу Америки" заявил, что падение девяти столиц означает, что повстанцы "эффективно" контролируют девять из 34 провинций Афганистана.

Моджахид также сказал, что талибы хотят продвинуться на южные провинции Кандагар и Гильменд, где большинство округов уже контролируются боевиками.

Тем временем агентство AFP со ссылкой на местного законодателя сообщило, что талибы захватили город Газни, который является столицей одноименной провинции. Этот город расположен всего в 150 километрах от столицы Афганистана Кабула. Таким образом, это уже десятая столица провинции Афганистана, взятая "Талибаном" за неделю.

Что касается регионов на севере страны, то они традиционно являются антиталибскими, но именно здесь члены "Талибана" уже захватили большинство провинций во время своего наступления. Всего за последние несколько дней боевики движения захватили Файзабад, (провинция Бадахшан) Зарандж (провинция Нимроз), Шиберган (провинция Джаузджан), Талукан (провинция Тахар), Сари-Пуль (столица одноименной провинции), Кундуз (столица одноименной провинции), Айбак (провинция Саманган), Пуль-Хумри (Баглан) а также Фарах (одноименная провинция) и Газни (одноименная провинция).

[ + – ] Столицы афганских провинций, захваченных "Талибаном" за неделю Фото: AFP

Журналисты со ссылкой на слова одного из высокопоставленных чиновников Евросоюза также сообщили, что "Талибан" распространил свой контроль на 65% страны.

Тем временем телеканал 1TV со ссылкой источники передает, что правительство Кабула уже предложило талибам разделить власть в Афганистане в обмен на прекращение наступления. По данным журналистов, речь идет о новом мирном плане. Однако позже в представительстве президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани заявили, что прежний мирный план, ранее отвергнутый талибами, изменен не будет.

Напомним, захват территорий Афганистана боевиками "Талибана" активизировался после начала вывода войск США и НАТО с территории государства.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заверил, что Афганистан станет страной-изгоем в случае, если талибы возьмут под свой контроль всю территорию страны.