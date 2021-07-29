Афганистан станет "государством-изгоем", если талибы захватят власть, - Блинкен

За последние несколько недель Талибан взял под контроль уже 421 район страны, соседние страны опасаются роста террористической угрозы с их территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром заявил, что Афганистан станет страной-изгоем, если талибы захватят власть в стране. Об этом сообщает Al Jazeera.

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"Афганистан, который не уважает права своего народа, Афганистан, который совершает зверства против своего собственного народа, станет государством-изгоем", — заявил Блинкен.

В последние несколько недель Талибан взял под контроль уже 421 район Афганистана. Соседние страны опасаются роста террористической активности в своих странах из-за действий боевиков.

[ + – ] Карта контроля территории Афганистана Фото: Al Jazeera

Недавно делегация талибов провела переговоры с Китаем дабы заверить, что они не позволят использовать Афганистан для плацдарма других стран. Китайская сторона опасается, что Афганистан может стать плацдармом для уйгурских сепаратистов в провинции Синьцзян.

Напомним, МИД Китая провели встречу с талибами, во время которой пообещали вернуть их в политическое русло. Пакистан открыл крупнейший погранпункт с Афганистаном, который контролируют талибы.

В США заявили, что продолжат авиаудары по талибам несмотря на вывод войск.