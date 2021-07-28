"Будем расширять сотрудничество": МИД Китая провели встречу с талибами (фото)

Китайские власти пообещали "вернуть Талибан в политическое русло" и предложил провести мирные переговоры в Афганистане.

В Китай для проведения переговоров прибыла делегация талибов во главе с Муллой Абдул Гани Барадаром. Они провели встречу с главой Министерства иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Это первая встреча, когда высокопоставленный лидер Талибана прибыл в Китай с официальным визитом. О встрече в китайским СМИ не сообщалось. А South China Morning Post ссылаются на свои источники в правительстве.

Талибы на встрече заявили, что авиаудары США нарушают подписанные договоренности с ними.

[ + – ] Слева Мулла Абдул Гани Барадар, а справа - Ван И Фото: South China Morning Post

В издании пишут, что Пекин стремиться играть более значимую роль в Афганистане. Ван И пообещал "вернуть Талибан в политическое русло" и предложил провести мирные переговоры.

"Позиция Китая заключается в том, что этот вопрос следует решать в рамках Афганистана. И ситуация в Афганистане не должна угрожать безопасности Китая", — заявил источник в правительстве журналистам.

Талибы в свою очередь заявили, что не будут вмешиваться во внутренние дела Китая и хотели бы больше инвестиций от КНР в их страну.

Профессор международных отношений Северо-Западного университета Китая Ян Вэй заявил, что Китай и Талибан должны взаимодействовать друг с другом.

"Независимо от того, станет ли Талибан правительством, это ключевая сила, влияющая на политическое развитие и безопасность Афганистана. Талибан может сдерживать некоторые другие террористические организации в Афганистане. Китай может через Талибан наложить определенные ограничения на другие террористические организации, что полезно для безопасности Китая и региональна в целом", — заявил Ян Вэй.

Напомним, Пакистан открыл крупнейший погранпункт с Афганистаном, который контролируют талибы. В США заявили, что продолжат авиаудары по талибам несмотря на вывод войск.

Ранее талибы заявляли о необходимости смены правительства для перемирия в Афганистане.